Phỏng mắt vì nhìn thẳng vào mặt trời

Tôi đã dùng thuốc nhỏ mắt nhưng không khỏi, phải làm sao. Tấn Thiện (TP.HCM)

Ảnh: favim.com

Trả lời:

Với biểu hiện bạn kể, có thể bạn bị phỏng mắt do ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh ở đây có thể nói đến: khúc xạ các tia hồng ngoại bước sóng ngắn của mặt trời; hồ quang điện (ánh sáng đèn hàn); đèn để làm rám da hoặc đèn cực tím để sát khuẩn trong phòng mổ...; phơi nắng trên núi cao, trên biển hoặc trên sa mạc cũng có thể gây phỏng mắt do bức xạ. Triệu chứng thường xuất hiện 6-10 giờ sau khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, có thể là đau dữ dội, nước mắt chảy giàn giụa, sợ ánh nắng, co quắp mi, mi và kết mạc phù nề, nước mắt chảy rất nhiều, có thể ướt cả khăn mặt. Khi có biểu hiện của phỏng mắt do ánh sáng mạnh, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời.

TS.BS Võ Văn Phi, bệnh viện mắt Trung ương.

