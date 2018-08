Tại hội thảo khoa học "Phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ" do Hội Tim mạch học Việt Nam và công ty Bayer Việt Nam tổ chức vừa diễn ra ở Hà Nội và TP HCM, các bác sĩ cho biết, đột quỵ là hiện tượng não bị tổn thương, chia làm 2 nhóm chính gồm: đột quỵ thiếu máu não và đột quỵ xuất huyết não. Nguyên nhân của đột quỵ xuất huyết là do vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết bên trong não. 85% các trường hợp đột quỵ là đột quỵ thiếu máu cục bộ và gây ra bởi sự gián đoạn nguồn máu nuôi đến não do tắc nghẽn, ví dụ huyết khối. Khi không còn dòng máu nuôi dưỡng, các tế bào não bị chết do thiếu oxy. Có khoảng 1/5 số ca đột quỵ thiếu máu gây ra bởi bệnh lý rung nhĩ.

Hội thảo quy tụ hơn 600 bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch, nội thần kinh, hồi sức tích cực, lão khoa trong nước. Các chuyên gia cập nhật thông tin y khoa mới nhất, chia sẻ các thực hành tiêu biểu trong điều trị kháng đông. Hội thảo mở ra diễn đàn thảo luận về thực trạng, thách thức, các bước tiến trong công tác phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ không do van tim.

Các chuyên gia đầu ngành thảo luận và chia sẻ cách phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết: "Rung nhĩ (rung tâm nhĩ) là dạng rối loạn nhịp tim thường gặp nhất và có nguy cơ gây đột quỵ cao gấp 5 lần so với ở người không mắc rung nhĩ. Đột quỵ do rung nhĩ thường dẫn đến hậu quả bệnh nhân nằm viện lâu hơn, nguy cơ tàn phế, tử vong cao hơn đột quỵ do những nguyên nhân khác với tỷ lệ tử vong là 50%".

Giáo sư Việt cho biết thêm, phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ có hiệu quả rất quan trọng, nhất là ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao như từng bị đột quỵ, suy thận… Bệnh nhân cần tuân thủ chặt chẽ chế độ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, tái khám đầy đủ, sử dụng các thuốc kháng đông theo chỉ định, kịp thời thông báo cho bác sĩ về tình trạng bệnh.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Chủ tọa hội thảo tại TP HCM cập nhật hướng dẫn về điều trị rung nhĩ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học phía Nam, Giám đốc chuyên môn bệnh viện tim Tâm Đức, Chủ tọa hội thảo tại TP HCM chia sẻ, cập nhật hướng dẫn điều trị mới nhất của Hội nghị Tim mạch châu Âu (ESC) năm 2016, thuốc kháng đông đường uống được xem là một trong những liệu pháp mới được ưu tiên sử dụng hơn liệu pháp kháng vitamin K (còn gọi là warfarin) để phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ không do van tim. Thuốc kháng đông đường uống mới có nhiều ưu điểm như: liều cố định, ít tương tác thuốc và thức ăn, không cần theo dõi INR (chỉ số theo dõi tình trạng đông máu) qua xét nghiệm máu. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bệnh nhân tuân thủ chế độ điều trị của bác sĩ, góp phần giảm các xét nghiệm và thăm khám thường xuyên.

Theo thông tin bác sĩ chia sẻ từ hội thảo, kết quả của nghiên cứu pha III ROCKET (nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn của thuốc) cho thấy, so với warfarin, thuốc kháng đông đường uống mới loại ức chế trực tiếp yếu tố Xa. Hiệu quả phòng ngừa đột quỵ và thuyên tắc mạch hệ thống so với warfarin ít nhất là tương đương và giảm đáng kể tỷ lệ xuất huyết nặng đe dọa tính mạng, nhất là trên nhóm bệnh nhân rung nhĩ không do van tim.

Toàn cảnh buổi hội thảo khoa học "Phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ".

Theo Bác sĩ Lynette Moey, Giám đốc nhánh Dược phẩm của Bayer tại Việt Nam, riêng khu vực châu Á dự kiến sẽ có 72 triệu người bị rung nhĩ vào năm 2050 và 2,9 triệu trong số đó sẽ bị đột quỵ do rung nhĩ. Đây là một gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Bayer mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng này thông qua cam kết không ngừng đem đến những liệu pháp kháng đông tiên tiến. Bayer còn nỗ lực cùng cộng đồng y khoa nâng cao ý thức tuân thủ điều trị của bệnh nhân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đột quỵ.

Kim Uyên