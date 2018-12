Phụ nữ ngủ ngon hơn khi nằm cạnh cún cưng

10 lợi ích bất ngờ khi nuôi chó mèo

Theo Business Insider, kết luận này bdo nhóm nghiên cứu ở trường Cao đẳng Canisius đưa ra sau khi phân tích dữ liệu về thói quen ngủ của 962 phụ nữ trưởng thành tại Mỹ. Ngược với chó, hai nhóm thí nghiệm khác là mèo và người lại gây ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ của phụ nữ.

Ảnh: BI.

Trên tờ Anthrozoös Journal, nhóm tác giả cho biết quá trình ngủ ở nữ giới ít bị gián đoạn hơn khi có những chú chó nằm bên. Họ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn. Bên cạnh đó, người nuôi chó còn có khả năng dậy sớm hơn so với những ai không nuôi động vật hoặc nuôi mèo. Việc nuôi chó thúc đẩy các cá nhân có trách nhiệm cũng như tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình sinh hoạt hàng ngày hơn, theo tờ New York Post.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu phát hiện mèo tác động tiêu cực lên giấc ngủ ở phái đẹp, khiến họ cảm thấy không dễ chịu và ít được chở che. Hiện tượng này cũng xảy ra khi phụ nữ nằm ngủ cạnh bạn đời.

Dù vậy, cảm nhận của người chủ đối với việc ngủ bên cạnh thú nuôi có thể tạo nên khác biệt so với kết quả nghiên cứu. Nói chung, các nhà khoa học vẫn cần nghiên cứu thêm để tìm ra mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa đối tượng nằm chung giường và sự ảnh hưởng tới giấc ngủ con người.

Phúc Lương