Phụ nữ phương Tây sinh 'thuận theo tự nhiên' như thế nào

Bác sĩ sản khoa: 'Sinh con thuận theo tự nhiên' là đi ngược sự tiến hóa

Kể về quyết định của mình, Louis 30 tuổi chia sẻ vợ chồng cô mệt mỏi vì những lời khuyên khác nhau và sự xuất hiện của người lạ nên thống nhất sinh bé thứ tư theo cách "thuận tự nhiên". Để hạn chế rủi ro, Louis siêu âm đều đặn, kiểm tra vị trí thai nhi đồng thời dặn nhân viên hộ sinh sẵn sàng có mặt nếu cô gặp khó khăn.

Đến thời điểm chuyển dạ, Louis ngồi vào bể bơi nhỏ đổ đầy nước. Cô không bị đau đớn như những lần lâm bồn trước đây. Sáu tiếng đồng hồ kể từ cơn co thắt đầu tiên, con gái Louis cất tiếng khóc chào đời.

Manh nha từ những năm 1970 ở phương Tây, sinh nở "thuận tự nhiên" (freebirth) là hình thức "vượt cạn" không can thiệp y tế. Tuy cùng diễn ra ở nhà riêng, sinh nở thuận tự nhiên khác với sinh tại gia (homebirth). Đối với sinh tại gia, sản phụ vẫn được chuyên gia sản khoa giám sát, hỗ trợ.

Đến nay, chưa công trình khoa học nào thống kê chính xác số lượng phụ nữ sinh tự nhiên, song các bác sĩ nhận định trào lưu này đang ngày càng trở nên phổ biến. Thông thường, các bà mẹ lựa chọn sinh tự nhiên sau những trải nghiệm tiêu cực tại bệnh viện hoặc do cảm thấy ở nhà dễ chịu hơn. Trên thực tế, nếu sản phụ sợ hãi hoặc mất phương hướng, cơ thể họ sẽ rơi vào trạng thái chiến đấu khiến hormone không hoạt động hiệu quả, cản trở quá trình sinh con.

Những cá nhân ủng hộ phương pháp "sinh thuận tự nhiên" lập luận, tốt nhất con người nên tin vào tạo hóa. "Cơ thể chúng tôi tự biết phải làm gì", Joanne Purdie, một bà mẹ từng sinh tự nhiên cho biết. "Tôi đã chứng kiến mèo đẻ và chúng trải qua điều đó rất dễ dàng. Chúng chỉ làm điều mà tự nhiên muốn".

Vợ chồng Louis bên em bé được sinh bằng phương pháp thuận tự nhiên. Ảnh: INews.

Chia sẻ với The Guardian, Mervi Jokinen, Chủ tịch Hội Hộ sinh châu Âu khẳng định rất ít chuyên gia ủng hộ sinh thuận tự nhiên. "Hầu hết phụ nữ đều muốn và cần được giúp sức khi lâm bồn. Đó là lý do chúng tôi tồn tại", Chủ tịch Hội Hộ sinh nhấn mạnh.

Đặc biệt, không ai dám chắc chắn sinh thuận tự nhiên an toàn 100%. Một phụ nữ với nguy cơ biến chứng cực thấp vẫn có thể đối mặt với bất trắc. "Không phải lúc nào chúng ta cũng đoán được mọi tình huống khẩn cấp", bác sĩ Daghni Rajasingam, chuyên gia sản khoa tại Bệnh viện Guy's and St Thomas nói. Trường hợp em bé bị kẹt vai hoặc sản phụ xuất huyết, sự can thiệp ngay lập tức của chuyên gia là rất cần thiết, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí cả cái chết.

Y văn thế giới từng ghi nhận các ca tử vong do sinh thuận tự nhiên. Năm 2012, truyền thông Australia đưa tin sản phụ Janet Fraser vô tình khiến con gái Roisin tử vong chỉ vì quyết tâm tin tưởng phương pháp này. Kết quả điều tra cho thấy bé Roisin bị dây rốn quấn quanh cổ mà những người có mặt (bao gồm chồng và bạn của Janet) không biết cách hồi sức tim phổi cho bé.

Tóm lại, sinh nở như thế nào là quyền của mỗi bà mẹ. Thế nhưng, các chuyên gia khuyến cáo thai phụ suy nghĩ thật cẩn thận trước khi sinh thuận tự nhiên. "Hãy cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố rủi ro khiến ca sinh nở trở nên phức tạp hoặc sống quá xa bệnh viện", Milli Hill, nhà sáng lập tổ chức Positive Birth Movement khuyên.

Minh Nguyên