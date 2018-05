Phương pháp mổ mắt không chạm mắt chỉ mất 5 phút thực hiện

Buổi tư vấn trực tuyến Phương pháp mổ mắt không chạm mắt diễn ra trên VnExpress lúc 14h-16h ngày 1/6 thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả.

Bác sĩ Phan Hồng Mai - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt cho biết, phương pháp này đã được áp dụng tại Bệnh viện Mắt TP HCM từ tháng 10/2016. Đến nay, các bác sĩ đã phẫu thuật được trên 500 trường hợp với tỷ lệ thành công rất cao, chưa có trường hợp nào không hồi phục thị lực.

Phương pháp mổ mắt "không chạm mắt" sử dụng laser chiếu trực tiếp lên bề mặt của giác mạc, không phải dùng lực hút hay hóa chất nên diễn ra trong thời gian rất nhanh. Toàn bộ phẫu thuật chỉ khoảng 5 phút cho hai mắt. Các phương pháp phẫu thuật hiện nay đều có độ an toàn rất cao. Sau mổ chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, không cần cung cấp vitamin gì thêm và không kiêng cữ đặc biệt; giữ vệ sinh mắt bằng cách tránh bụi, đeo kính bảo vệ và dùng nhiều nước mắt nhân tạo hàng ngày.

Dưới đây là phần tư vấn của hai bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, em bị đục thủy tinh thể thì có thể áp dụng phương pháp mổ không chạm mắt được không ạ? Cảm ơn bác sĩ. (Nguyenanhvuong3010@gmail.com)

- Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Nguyên Huân - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Mắt TP HCM:

Chào bạn

Bệnh đục thuỷ tinh thể khi có chỉ định phẫu thuật, chúng ta sẽ dùng phương pháp tán nhuyễn thuỷ tinh thể (phaco) và đặt kính nội nhãn để thay thế cho thuỷ tinh thể bị đục. Phương pháp laser không chạm chỉ dành cho phẫu thuật can thiệp trên giác mạc ở bệnh nhân bị tật khúc xạ.

- Cho con hỏi là phương pháp không chạm mắt phù hợp với tất cả những ai muốn mổ phương pháp này hay là phải có chỉ định của bác sĩ ạ? (Nguyễn Thị Thảo Hiền, 19 tuổi)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP HCM:

Chào em,

Bất kỳ phương pháp phẫu thuật nào cũng không thể phù hợp với tất cả mọi người, mỗi phương pháp có những chỉ định riêng. Riêng phương pháp không chạm phù hợp với những bệnh nhân có hoạt động thể thao hoặc nghề nghiệp, dễ va chạm, chấn thương. Ngoài ra, phương pháp này còn phù hợp với những bệnh nhân giác mạc mỏng, hoặc có thể có các phẫu thuật khác bên trong mắt trước đây. Ví dụ như mổ đục thủy tinh thể, đặt kính tiền phòng, mổ bong võng mạc...

- Bác sĩ cho em hỏi phương pháp này có áp dụng được cho mắt bị cận loạn cao (loạn trên 4 độ và tổng cận loạn là khoảng 19 độ) được không ạ? (Trần Diễm Ngọc, 24 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Đối với trường hợp tật khúc xạ có độ cận, loạn cao (khoảng 19 độ) thì không có chỉ định phẫu thuật laser excimer can thiệp. Có thể chúng ta sử dụng các phương pháp can thiệp nội nhãn khác như: phakic IOL hoặc phương pháp phaco và đặt kính nội nhãn. Bạn có thể sắp xếp thời gian đến khám và tư vấn tại khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP HCM.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Hồng Mai - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP HCM (bên trái) và Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Nguyên Huân - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Mắt TP HCM (bên phải).

- Xin chào bác sĩ, em sinh em bé được 8 tháng. Em vẫn cho bé uống sữa mẹ. Vậy em có thể mổ mắt được không. Mắt em cận 4,5 độ. Loạn khoảng 1,75... (Hoàng yến, 27 tuổi)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Khi đang cho em bé bú, nội tiết của người mẹ thay đổi rất nhiều, không phù hợp với tất cả phẫu thuật khúc xạ. Sau khi ngưng cho bé bú, bạn mới nên đến khám để xem có phẫu thuật được không.

- Con tôi năm nay 14 tuổi, cháu bị loạn thị 2 mắt 6,5 độ. Xin hỏi bác sĩ có cách nào điều trị sớm cho cháu mà không cần đến 18 tuổi không? (TRAN THI DIEU ANH, 40 tuổi, 96/2 đường 19 Quang Trung, Gò Vấp)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào em,

Khi tuổi còn nhỏ, độ khúc xạ thường chưa ổn định nên không thể phẫu thuật. Thường khi chúng ta trên 18 tuổi, độ khúc xạ ít thay đổi hơn, sẽ cho kết quả ổn định hơn sau phẫu thuật.

Dưới 18 tuổi, ngoài đeo kính gọng, em có thể đeo kính áp tròng cứng hoặc mềm.

- Con làm trong ngành công nghệ thông tin, tiếp xúc với máy tính hàng ngày (trên 8 giờ mỗi ngày). Liệu sau khi mổ mắt bằng phương pháp này có bị cận lại không? (Dang Quang Huy, 24 tuổi, Q.12 HCM)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Tùy theo độ khúc xạ trước phẫu thuật, tỷ lệ có độ trở lại sau phẫu thuật là khoảng 5-7% với mức độ nhẹ hơn. Trong trường hợp có độ trở lại, nếu bề dày giác mạc còn đủ, chúng ta vẫn có thể can thiệp phẫu thuật bổ sung.

- Em đang là nhân viên văn phòng, một ngày khoảng 8 tiếng làm việc trên máy tính. Mắt em cận 4 độ. Không biết em có thể điều trị bằng phương pháp SmartSurfACE được không? Nếu được thì cho em hỏi phương pháp này điều trị khoảng bao nhiêu ngày thì mắt sẽ hồi phục? Sau điều trị cần chăm sóc mắt như thế nào? (Lê Huyền, 26 tuổi, 23/35 Đường C1, Q Tân Bình, TPHCM)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào em,

Để biết chính xác phẫu thuật bằng phương pháp nào phù hợp, các bác sĩ cần khảo sát trực tiếp mắt của em bằng nhiều xét nghiệm chuyên khoa. Riêng phương pháp SmartSurfACE thường phù hợp với độ cận 4 độ như của em. Sau điều trị, thường mất khoảng một tuần để hồi phục. Việc chăm sóc mắt sẽ được các bác sĩ hướng dẫn cụ thể sau phẫu thuật.

Bác sĩ Phan Hồng Mai.

- Cho em hỏi mắt sau khi mổ smart surface thì giác mạc sau phẫu thuật có phục hồi lại như bình thường không và thị lực có phục hồi như bắn Lasik không? (châu thành kim, 21 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Sau phẫu thuật Smart Surface, giác mạc có tình trạng bị mờ nhẹ (đôi khi chỉ có bác sĩ chuyên khoa khám mới phát hiện được), và thị lực phục hồi hoàn toàn như sau phẫu thuật Lasik, tuy nhiên thời gian phục hồi có thể chậm hơn 2-3 tuần.

- Mổ cận được 2 mắt liền không bác sĩ. Có được tính bảo hiểm không ạ? (NGUYỄN THỊ HOA, 32 tuổi, 15/21/15 ĐƯỜNG SỐ 59 P.14 Q.Go Vap TP.HCM)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phẫu thuật khúc xạ nên được làm cùng lúc trên hai mắt để tránh ảnh hưởng điều tiết qua lại. Phẫu thuật này mang tính thẩm mỹ nên bảo hiểm y tế thường không chi trả.

- Cho em hỏi giữa LASIK và Smart surface thì phương pháp nào hiệu quả hơn và khả năng phục hồi của 2 phương pháp nào tốt hơn? (Trần thị thiên thanh, 24 tuổi, biên hòa đồng nai)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Tùy theo đặc điểm của bệnh nhân: tuổi, nghề nghiệp và đặc điểm của mắt, bác sĩ sẽ khám và tư vấn cho bạn biết bạn có thể phẫu thuật được hay không, và sẽ lựa chọn phương pháp nào phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

-

Tôi năm nay 39 tuổi, mắt phải cận 18 độ, mắt trái cận 13 độ. Bác sĩ cho tôi hỏi lúc này tôi đi mổ cận có được không? Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.

(Nguyen Hoang Vu)- BS Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Đối với trường hợp cận thị cao, kèm theo bất đồng khúc xạ (độ khúc xạ của 2 mắt chênh lệch nhau), có thể kèm theo tình trạng nhược thị. Đối với độ tuổi gần 40, nếu có chỉ định phẫu thuật, có thể lựa chọn phương pháp khác can thiệp nội nhãn (Phakic IOL hoặc phương pháp phaco và đặt kính nội nhãn). Phương pháp can thiệp bằng laser không phù hợp cho trường hợp này.

- Tôi bị cận loạn với 1 mắt 3,75 độ cận, độ loạn 1,75, và 1 mắt 2,5 độ cận và 1,25 độ loạn. Với độ tuổi của tôi và thị lực như vậy thì có nên mổ hay không? Và nếu mổ thì mắt giữ được thị lực tốt sau mổ trong bao lâu? Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. (Ngô Thu Bình, 35 tuổi, Tòa HH4C Linh đàm - Hoàng Mai - Hà Nội)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phẫu thuật khúc xạ tùy thuộc vào nhu cầu của bệnh nhân có muốn đeo kính hay không. Nếu bạn không muốn đeo kính và với độ khúc xạ hiện tại của bạn thì phẫu thuật rất phù hợp, độ ổn định thị lực sau mổ tùy thuộc vào độ ổn định khúc xạ trước mổ. Nghĩa là nếu trước khi phẫu thuật, độ khúc xạ không thay đổi trong vòng tối thiểu 6 tháng, thì sau phẫu thuật, thị lực ổn định tốt hơn.

Bác sĩ Phan Hồng Mai (bên phải).

-

Về phẫu thuật bằng phương pháp Smart surface thì bệnh nhân có được đề nghị bác sĩ mổ cho mình không ạ?

(Thu hường, 20 tuổi)- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Tùy theo đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm của mắt, độ khúc xạ..., mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp nào là phù hợp.

- Chào bác sĩ. Tôi bị cận 4,5 độ, thường xuyên phải làm việc với máy tính. Vậy phương pháp mổ cận mới này có phải kiêng làm việc với máy tính? (Đặng Thị Thúy Hằng, 35 tuổi, Hải Dương)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Phẫu thuật Smart Surface vẫn có thể áp dụng đối với trường hợp cận 4,5 độ (nếu không có các chống chỉ định khác: giác mạc quá mỏng, hoặc đặc điểm bề mặt giác mạc bất thường... ) Sau phẫu thuật bạn có thể nghỉ ngơi trong vòng một tuần.

- Mắt em chênh lệch 3 độ, bên phải nặng nhất là 8,5, em dùng phương pháp này có hiệu quả không? Thời gian hồi phục, em là thư ký, nên phải làm việc trên máy vi tính liên tục, thời gian nghĩ dưỡng, và cách giữ gìn sau phẫu thuật? (Vang Thuy An, 34 tuổi, Binh Thanh HCM)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Chênh lệch 3 độ giũa hai mắt được gọi là bất đồng khúc xạ, thường rất khó mang được kính, do đó, phẫu thuật là một biện pháp giải quyết hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp này không nên thực hiện khi độ khúc xạ quá cao như trường hợp của bạn.

Làm việc trên máy tính liên tục kéo dài luôn luôn ảnh hưởng đến mắt, bất kể có phẫu thuật hay không. Để giữ gìn mắt, sau phẫu thuật, cứ mỗi 30 phút một lần, bạn nên nghỉ ngơi 1-2 phút.

- Chào bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng cho biết phương pháp mổ mới này có giới hạn về độ cận, loạn... Ngoài ra khi mổ xong thì có bị tái cận lại không? Có bị lóa mắt khi lái xe vào ban đêm không? (Khanh, 38 tuổi, Quận 3)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phương pháp này không nên phẫu thuật khi độ cận trên 8 độ. Việc tái cận thị không tùy thuộc vào phương pháp phẫu thuật, mà do độ ổn định khúc xạ của bản thân bệnh nhân. Phương pháp này sau khi ổn định rất ít gây lóa mắt vào ban đêm.

- Em bị cận mỗi mắt 2 độ, tuy nhiên mắt hay bị viêm bờ mi tái đi tái lại nhiều lần, không biết có mổ theo phương pháp này được không? (Trương Tấn Lực, 32 tuổi, Long Thành, Đồng Nai)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Bạn nên điều trị ổn định tất cả viêm nhiễm tại mắt, nhất là viêm bờ mi trước khi phẫu thuật khúc xạ, chứ không riêng gì phương pháp này.

- Bác sĩ cho em hỏi, khám trước phẫu thuật, sau khi khám xong được bác sĩ tư vấn phương pháp, thì bao lâu có thể phẫu thuật ạ. Phẫu thuật bằng phương pháp Smart Surface có khả năng tái cận lại không ạ? (Phuong Thao, 24 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Trong lúc khám và tư vấn, chúng tôi có sử dụng thuốc nhỏ dãn đồng tử để đo khúc xạ khách quan. Sau khi tư vấn, nếu có chỉ định phẫu thuật, chúng tôi có thể hẹn phẫu thuật sớm nhất là sau đó một ngày để đồng tử co lại tự nhiên. Tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật khoảng 5-7% với mức độ khúc xạ ít hơn. Ví d: bạn bị cận -5 độ, nếu có bị lại (tỷ lệ 5%), thông thường chỉ khoảng trên dưới một độ.

Bác sĩ Phạm Nguyên Huân.

- Cho em hỏi bị cận 2 độ và loạn 0,75 có thể sử dụng phương pháp này không? 5 năm trước em từng phẫu thuật mắt lác tại bệnh viện. (nguyen kim ngan, 25 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Với độ khúc xạ trên, nếu không có chống chỉ định (bệnh lý giác mạc tiến triển, bệnh lý võng mạc...), bạn vẫn có thể áp dụng phương pháp Smart Surface để điều chỉnh tật khúc xạ.

- Tôi bị giác mạc chóp. Vậy có mổ bằng phương pháp này được không? Mong được bác sĩ tư vấn. (Pham hoai tam, 30 tuổi)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Bệnh lý giác mạc chóp là chống chỉ định cho tất cả phẫu thuật khúc xạ. Nếu không phẫu thuật, bệnh có thể tiến triển chậm, kéo dài hơn, phẫu thuật khúc xạ sẽ đẩy nhanh tiến triển của bệnh và có thể dẫn đến mù lòa.

- Em muốn hỏi, khi mổ bằng Smart Surface, có những tai biến nào có thể xảy ra?

(Cú Mèo, 26 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Phương pháp này không chạm vào mắt, không tạo áp lực hút lên mắt, thời gian chiếu laser rất nhanh, nên nếu bệnh nhân hợp tác tốt trong lúc phẫu thuật, hầu như không có biến cố ngoài ý muốn. Sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ đặt kính tiếp xúc (kính áp tròng) trong 3-5 ngày để biểu mô giác mạc có thể lành hoàn toàn và lấy ra, trong thời gian đó, bệnh nhân có thể cảm thấy xốn mắt nhẹ.

- Tôi năm nay 38 tuổi. Đeo kính từ năm 2004, độ cận 1,75 ổn định nhiều năm. Xin hỏi tuổi như tôi có nên mổ cận không, tôi muốn mổ vì đeo kính bất tiện khi chơi thể thao và trong sinh hoạt. Nếu mổ được thì phương pháp nào an toàn nhất. Xin cám ơn. (Minh Trí, 38 tuổi)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Theo sinh lý cơ thể, lão thị thường bắt đầu xuất hiện ở lứa tuổi 40. Đây là hiện tượng lão hóa của mắt, khiến mỗi người phải đeo kính khi nhìn gần, đọc sách, xem điện thoại, máy tính... Trong trường hợp bạn không phẫu thuật, nếu bị cận thị nhẹ như trên, khi đến 40 tuổi, bạn sẽ phải bỏ kính khi nhìn gần, nhưng vẫn phải đeo kính khi nhìn xa.

Vì bạn có nhu cầu không đeo kính khi chơi thể thao và trong sinh hoạt và mới 38 tuổi, bạn có thể phẫu thuật ngay để không phải đeo kính cả xa và gần trước khi xuất hiện lão thị.

Bất kỳ phương pháp phẫu thuật nào cũng không thể phù hợp với tất cả mọi người, mỗi phương pháp có những chỉ định riêng. Riêng phương pháp không chạm phù hợp với những bệnh nhân có hoạt động thể thao hoặc nghề nghiệp, dễ va chạm, chấn thương.

- Cháu ở Hà Nội, bị cận loạn 5-6 độ, chỉ đeo kính chứ chưa qua phẫu thuật mắt bao giờ. Theo cháu tìm hiểu, muốn sử dụng phương pháp nào thì cần phải khám tại Bệnh viện Mắt TP HCM để có chỉ định phù hợp phải không ạ? Nhìn chung các phương pháp có tác dụng phụ nào không? Cháu cảm ơn các bác sĩ. (Vũ Đức Hùng, 18 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Sau phương pháp dùng laser điều chỉnh tật khúc xạ, đa số bệnh nhân có tình trạng khô mắt ở các mức độ khác nhau, do đó sau phẫu thuật, nên dùng thuốc nhỏ nước mắt nhân tạo trong 3-6 tháng.

- Phương pháp này có những ưu và khuyết điểm gì, quá trình sau mổ thì cần kiêng cử như thế nào. Lúc mổ thì có đau không. Em nghe nói là sau mổ mắt sẽ bị cộm, xốn, chói sáng hay chảy nước mắt và còn đau theo từng cơn nữa, bị sưng nữa, không biết như vậy có đúng không? Đặc thù công việc của em là IT không biết có phù hợp để mổ bằng phương pháp này không? (lưu vĩnh hoàng, 24 tuổi, quận Bình Tân)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phương pháp SmartSurfACE là ưu việt trong các loại laser bề mặt vì thời gian lành nhanh hơn, ít đau hơn. Tuy nhiên, vì bản chất vẫn là laser bề mặt nên sau khi hết thuốc tê, mắt vẫn kích thích như chảy nước mắt và đau nhẹ. Trong khi mổ, phương pháp này không đau vì ít đụng chạm vào giác mạc. Phương pháp không chạm phù hợp với những bệnh nhân có hoạt động thể thao hoặc nghề nghiệp, dễ va chạm, chấn thương.

- Cho em hỏi sau khi phẫu thuật Smart Surface mắt có đau nhiều và phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể làm việc trên máy tính lại? (Trần thị thiên thanh, 24 tuổi, biên hòa đồng nai)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Trong các loại phẫu thuật laser bề mặt (surface ablation) dùng để điều chỉnh tật khúc xạ, phương pháp Smart Surface ít đau hơn, vì hạn chế tác động nhiều vào biểu mô giác mạc. Cảm giác đau còn tùy thuộc vào ngưỡng của mỗi cá nhân người đó. Thông thường, cảm giác cộm xốn, chảy nước mắt có thể kéo dài vài ngày đầu sau phẫu thuật. bạn có thể nghỉ ngơi một tuần rồi làm việc lại bình thường.

Bác sĩ Phạm Nguyên Huân.

- Chào bác sĩ em là nhân viên văn phòng, bị cận và loạn nhẹ, khoảng 2 độ, mắt em hơi nhạy cảm vì vậy muốn dùng phương pháp phẫu thuật không đụng tới mắt để không thấy khó chịu được không?

Em nghe nói lớn tuổi sau khi mổ xong mấy năm sau sẽ bị cận do tuổi già nên không cần mổ, quan điểm đó có đúng không ạ? Em cám ơn ạ. (ngọc, 35 tuổi, tp hcm)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Phương pháp phẫu thuật không chạm có thể áp dụng trong trường hợp của bạn. Từ sau 40 tuổi, tình trạng lão thị có thể xảy ra do giảm khả năng điều tiết (mắt có thể nhìn xa rõ, nhưng nhìn gần hoặc nhìn khoảng cách trung gian cần có kính lão thị để hỗ trợ). Do vậy bạn có cận thị kèm theo loạn thị nhẹ, nếu không phẫu thuật, thì sau 40 tuổi, bạn có thể nhìn gần tương đối rõ, nhưng nhìn xa vẫn không rõ (nếu không có kính). Như vậy quan điểm, độ lão thị sẽ bù trừ độ cận thị là không chính xác.

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phương pháp phẫu thuật này không dùng lực hút, cũng như hóa chất trên mắt, do đó rất phù hợp cho những bệnh nhân nhạy cảm.

Cận thị không liên quan đến tuổi già. Tái cận thị cũng không liên quan đến phẫu thuật. Vì thế, bạn cứ yên tâm phẫu thuật nếu có nhu cầu không đeo kính và độ khúc xạ ổn định.

- Cho em hỏi từ lúc áp dụng phương pháp Smartsurface, bệnh viện đã phẫu thuật cho bao nhiêu trường hợp rồi ạ? Có trường hợp nào sau mổ mắt bị mờ, không hồi phục thị lực không? (Lê Khang, 31 tuổi, Bình Chánh)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phương pháp này đã được áp dụng tại Bệnh viện Mắt TP HCM từ tháng 10/2016. Đến nay, các bác sĩ đã phẫu thuật được trên 500 trường hợp với tỷ lệ thành công rất cao, chưa có trường hợp nào không hồi phục thị lực.

- Cho em hỏi phương pháp mổ không chạm mắt này khi chiếu laser cảm giác mắt lúc đó như thế nào? (Le Ngan, 34 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Trong lúc phẫu thuật, bạn được sử dụng thuốc nhỏ gây tê, nên không cảm giác đau. Thường sẽ có một đèn màu xanh để định thị, bạn chỉ cần hợp tác tốt, mở cả hai mắt (mắt phẫu thuật sẽ có dụng cụ vành mi hỗ trợ) nhìn thẳng vào đèn, tia laser excimer thường có bước sóng nằm ngoài bước sóng khả kiến, nên bạn không thấy được tia laser chiếu xuống.

- Chào bác sĩ cho em hỏi mổ phương pháp SmartSurfACE có dễ tái cận không và nếu cận lại có mổ lần 2 được không? Chăm sóc sau mổ thế nào ạ? (Ngoc Tan, 25 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Tái cận tùy thuộc vào độ ổn định khúc xạ trước phẫu thuật, không liên quan đến phương pháp phẫu thuật. Mắt đã mổ bằng phương pháp SmartSurfACE, nếu có tái cận, thường vẫn mổ được lần hai. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn khi thăm khám trước phẫu thuật. Chăm sóc mắt sau phẫu thuật chủ yếu là nghỉ ngơi, giữ mắt sạch sẽ để tránh nhiễm trùng và sử dụng nhiều nước mắt nhân tạo.

- Thưa bác sĩ, cháu bị cận mỗi mắt 7 độ. Cháu có dùng kính áp tròng trước đây thì có thể mổ phương pháp này được không ạ? Cháu ở Hải Phòng nên nếu mổ xong thì có thể đi máy bay ngay không hay phải kiêng? Cháu cảm ơn bác sĩ. (Ninh, 30 tuổi, Hải Phòng)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Trước khi khám, bạn nên ngưng sử dụng kính áp tròng ít nhất một tuần. Sau phẫu thuật bạn cần theo dõi một ngày, một tuần, một tháng và ba tháng sau mổ. Nếu ở xa, bạn nên tái khám một ngày và một tuần, sau đó có thể đi máy bay và theo dõi tại địa phương.

- Em ở Quảng Ngãi, đã mổ mắt 3 tháng bằng phương pháp Smart Surface, tái khám đầy đủ nhưng quên hỏi bác sĩ sau 3 tháng có được tắm biển hay hồ bơi không ạ? Xin bác sĩ tư vấn giúp em. (nguyễn thị phương loan, 38 tuổi, Quảng ngãi)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Sau phẫu thuật ba tháng, nếu không có tác dụng phụ gì, bạn có thể tắm biển, đi bơi bình thường.

- Em bị cận 3 độ và loạn nữa độ, mắt em có tình trạng ruồi bay nhỏ như hạt cát một bên mắt phải, bác sĩ cho uống thuốc nhưng không cải thiện. Vui lòng cho em hỏi em mổ mắt có hết tình trạng ruồi bay luôn hay không ạ? Em cám ơn! (Nguyen Thanh Thuy Loan, 28 tuổi)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Hiện tượng ruồi bay do vẩn đục môi trường trong suốt trong mắt do cận thị. Phẫu thuật khúc xạ chỉ chỉnh hình giác mạc, không thay đổi các cấu trúc khác trong mắt. Do đó, không cải thiện tình trạng ruồi bay.

Hiện tượng này thường không gây nguy hiểm cho mắt nên bạn không cần phải lo lắng.

- Thưa bác sĩ! Năm nay tôi 34 tuổi, bị cận 5-6 độ. Tôi dự định cuối tháng 6 sẽ bay vào Sài Gòn để được khám và mổ mắt bằng phương pháp mới, xin hỏi bác sĩ sau khi khám xong có phải chờ lâu để mổ không hay 1, 2 hôm mổ được ngay ạ. (Lê Mạnh Tuấn, 0982831369)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Bạn có thể phẫu thuật một ngày sau khám. Tuy nhiên, thời gian cần thiết theo dõi sau phẫu thuật ít nhất một tuần. Cận 5-6 độ thường phù hợp với phẫu thuật này.

- Bác sĩ cho em hỏi, mắt em một mắt bị cận 4,5 độ, một mắt cận 4,5 độ và loạn 1,5 độ. Năm ngoái em có đi khám và bác sĩ báo giác mạc bị mỏng, không phẫu thuật được. Hiện em có thể áp dụng phương pháp SmartSurfACE để phẫu thuật được không? (Hoàng Mạnh Giang, 0975604455)

- Bác sĩ Phạm Nguyên Huân:

Chào bạn,

Tùy mức độ mỏng của giác mạc và các đặc điểm khác (bản đồ giác mạc, bề mặt giác mạc...) mà bác sĩ sẽ quyết định có chỉ định phẫu thuật với phương pháp laser bề mặt hay không. Nếu giác mạc của bạn có bề dày lớn hơn 450 micromet và không kèm theo các bất thường khác thì có thể áp dụng phương pháp SmartSurfACE.

- Em năm nay đã 37 tuổi, em làm việc trong môi trường tương đối có nhiều bụi của nguyên liệu thức ăn gia súc (trong công ty cám), mắt em bị cận và loạn, hai mắt phải và trái độ cận lệch nhau, cụ thể mắt phải cận 3 độ và mắt trái cận khoảng 5,5- 6 độ, và độ loạn cả 2 mắt khoảng 2 độ. Em xin hỏi bác sĩ là có mổ được phương pháp mới này không, và chi phí khoảng bao nhiêu? Thời gian hồi phục như thế nào. Nếu em làm việc trong môi trường có nhiều bụi thì em phải giữ gìn mắt như thế nào. Kính nhờ bác sĩ tư vấn, xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Hoàng Kim Uyên, 37 tuổi, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Độ cận và loạn thị của bạn thường phù hợp với phương pháp phẫu thuật này. Thời gian hồi phục khoảng một tuần. Để bảo đảm an toàn sau phương pháp SmartSurfACE, bạn cần tránh môi trường nhiều bụi bẩn ít nhất một tuần đó.

- Xin bác sĩ cho biết phương pháp mổ mắt không chạm mắt diễn ra trong thời gian bao lâu, có nguy hiễm không. Sau mổ, bệnh nhân cần kiêng cữ những gì, chẳng hạn về vấn đề ăn uống, có cung cấp vitamin gì thêm cho mắt không hay cách vệ sinh mắt ra sao? (Tiến Minh, 30 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Phan Hồng Mai:

Chào bạn,

Phương pháp mổ mắt "không chạm mắt" sử dụng laser chiếu trực tiếp lên bề mặt của giác mạc, không phải dùng lực hút hay hóa chất nên diễn ra trong thời gian rất nhanh. Toàn bộ phẫu thuật chỉ khoảng 5 phút cho hai mắt. Các phương pháp phẫu thuật hiện nay đều có độ an toàn rất cao. Sau mổ, bạn cần nghỉ ngơi nhiều, không cần cung cấp vitamin gì thêm và không kiêng cữ đặc biệt. Bạn chỉ cần giữ vệ sinh mắt bằng cách tránh bụi, đeo kính bảo vệ và dùng nhiều nước mắt nhân tạo hàng ngày.

Phát Đạt