Probiotics giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Anh Phạm Lê Thái - Quản lý nhãn hiệu cấp cao, Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk tư vấn cho người tiêu dùng về cách bảo quản sản phẩm sữa chua.

Tại hội thảo phổ biến luật bảo vệ người tiêu dùng và tư vấn cách tiêu dùng sản phẩm sữa chua ở Khánh Hòa, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Hữu Toản đã tư vấn cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn về probiotics trong sữa chua và tác dụng của nó đối với sức khỏe.

Probiotics là tên gọi chung của nhóm vi khuẩn có lợi tồn tại trong đường ruột con người. Chúng được chứng minh lâm sàng có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và chống lại nhiều bệnh tật phát sinh từ bên trong. Không chỉ giúp áp đảo các chủng vi khuẩn gây bệnh, probiotics còn giúp giảm cholesterol trong máu, chống táo bón, giảm thiểu dị ứng do ngộ độc thức ăn và giúp ngăn ngừa khả năng ung thư ruột…

Đông đảo người tiêu dùng đến tham gia Hội nghị Phổ biến luật bảo vệ người tiêu dùng tại TP Cam Ranh, Khánh Hoà.

Mỗi ngày, với việc ăn từ 2 hộp sữa chua có chứa lợi khuẩn probiotics, chúng ta được cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như: đạm, béo, vitamin D, Canxi, các vitamin nhóm B... Ngoài ra, cơ thể còn được nâng cao miễn dịch một cách tự nhiên và an toàn, giảm nguy cơ nhiễm một số mầm bệnh phổ biến.

Cũng tại hội nghị, Ông Phạm Lê Thái - quản lý nhãn hiệu cấp cao, Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk còn mang đến cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa các thông tin về cách bảo quản và công dụng của sữa chua...

Theo đó, với những sản phẩm lên men và chứa men sống như sữa chua, bên cạnh việc đảm bảo tối đa vấn đề vi sinh trong sản xuất, khách hàng cũng cần bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thích hợp cho đến hết hạn sử dụng.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Toản tư vấn cho người tiêu dùng tại Cam Ranh (Khánh Hoà) hiểu rõ hơn về chất “Probiotics trong sữa chua và tác dụng của nó đối với sức khỏe”.

Cách thức bảo quản sữa chua ăn đúng cách:

- Luôn bảo quản nghiêm ngặt sản phẩm ở nhiệt độ 6-8 độ C

- Nếu trong một thời gian ngắn (một vài giờ) nhiệt độ bảo quản cao hơn 8 độ C (ví dụ: quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng, hoặc khi khách hàng đưa sản phẩm từ siêu thị về nhà…), trạng thái sữa chua có thể lỏng ra. Sau đó, bạn nên bảo quản sản phẩm lại ở nhiệt độ 1- 6 độ C, trong vòng 4-8 giờ, sản phẩm sẽ đặc lại

- Nếu bảo quản ở nhiệt độ cao hơn 8 độ C trong thời gian dài thì chất lượng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều (mùi không thơm như ban đầu, vị chua nhiều, trạng thái lỏng, vữa…). Do đó hạn chế tối đa việc giữ sữa chua ở nhiệt độ cao hơn 8 độ C, hạn chế việc lắc, nghiêng hộp sữa vì có thể làm hỏng cấu trúc.

Hội thảo phổ biến luật bảo vệ người tiêu dùng và tư vấn cách tiêu dùng sản phẩm sữa chua diễn ra vào ngày 20/7 tại Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa qua do Vinamilk và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

(Nguồn: Vinamilk)

