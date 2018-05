Quả lựu - 'tiên đơn' giúp trẻ lâu

Trước kia, người ta đã biết rằng nước lựu giúp ngăn ngừa bệnh tim, giảm stress và thậm chí có thể cải thiện cuộc sống chăn gối của bạn. Nhưng nghiên cứu mới nhất tìm ra điều kỳ diệu hơn thế: đó là thành phần bỏ đi của quả lựu (như vỏ, lớp ruột xốp, hạt) còn làm chậm quá trình già đi của ADN - phân tử di truyền quan trọng nhất của cơ thể. Trong nghiên cứu, người ta đã ép nguyên quả lựu lấy ra chiết xuất đóng thành viên cho 60 tình nguyện viên uống hàng ngày, trong vòng một tháng. Viên uống này chứa hợp chất Punicalagins, vốn chỉ có ở lựu. Trang Express cho biết, các nhà nghiên cứu theo dõi biến đổi hóa học trong cơ thể họ, so sánh với những người uống viên giả dược (không chứa lựu). Họ nhận thấy có sự giảm đi đáng kể của một chỉ thị đi kèm với sự suy thoái tế bào (như các hư tổn ở não, cơ, thận, gan cũng như ảnh hưởng của tuổi già tới làn da). "Chúng tôi rất phấn khích về nghiên cứu này, với kết quả là việc dùng chiết xuất lựu thường xuyên có thể làm chậm lại quá trình ôxi hóa ADN", tiến sĩ Sergio Streitenberger, trưởng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm tư ProbelteBio ở Tây Ban Nha cho biết. "Một cách để hiểu về tuổi già - hay sự ôxi hóa - là nghĩ nó giống như hiện tượng rỉ sắt, một quá trình suy thoái. Nếu chúng ta có thể bảo vệ cơ thể khỏi quá trình này thì đây sẽ là một bước tiến vượt bậc", ông cũng cho biết thêm. Quả lựu từ hàng trăm năm nay đã nổi tiếng là một "siêu thực phẩm" do thành phần chứa nhiều vitamin A, C, E cũng như sắt và các chất chống ôxi hóa. Một số báo chí nhận định phát hiện này được xem là "bước tiến lớn nhất" trong lĩnh vực dược học tự nhiên, kể từ khi người ta tìm thấy thuốc aspirin từ một loài cây vào năm 1829. Thuận An