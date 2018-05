Quan hệ bằng tay có lây HIV

Sợ lây HIV sau cuộc tình một đêm / Sau quan hệ, xét nghiệm HIV âm tính có yên tâm?

Xin bác sĩ tư vấn giúp em xem có nguy cơ lây nhiễm HIV không? Có cách nào xét nghiệm nhanh để biết về mình có bị nhiễm hay không? (Vu An)

Trả lời:

Chào bạn,

Tình huống mà bạn vừa nêu được gọi là quan hệ xâm nhập bằng tay – fingering. Trong các đường lây HIV, hành vi này ít được kể đến, và dường như không được kể là hành vi nguy cơ độc lập. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khả năng lây nhiễm của hành vi này là vẫn có, dù thấp hơn so với các loại quan hệ xâm nhập khác. Do khi thực hiện hành vi này, đa số đều không được bảo vệ (bằng bao tay chẳng hạn), có tiếp xúc với dịch tiết sinh dục, bàn tay thường có các vết trầy xước nhỏ do sinh hoạt…

Thông thường, với các đôi có người có H, bạn tình âm tính được khuyến cáo nên cân nhắc với các hành vi nguy cơ thấp này, cụ thể là hạn chế kích thích bằng tay vào âm đạo hay hậu môn. Việc quan tâm đến hành vi nguy cơ vừa kể trên ở nhóm đối tượng này có lẽ do yếu tố nguồn lây đã xác định, cộng với việc hành vi có thể được lặp lại nhiều lần khiến cho nguy cơ lây nhiễm gia tăng. Còn ở bình diện rộng hơn, hành vi này thường ít được quan tâm.

Quay trở lại tình huống của bạn, tôi xin tạm kết luận bằng câu trả lời “nguy cơ thấp” và bạn nên cân nhắc hơn với loại hành vi này khi quan hệ với bạn tình bất chợt.

Xét nghiệm HIV thông thường là loại xét nghiệm gián tiếp tìm kháng thể với thời kỳ cửa sổ chẩn đoán vào khoảng 3 tháng. Hiện nay ở Viện Pasteur có xét nghiệm PCR với giá trị chẩn đoán cao hơn và sớm hơn, tuy nhiên giá thành lại cao hơn rất nhiều. Bạn có thể đến để tham vấn và lựa chọn xét nghiệm phù hợp.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ