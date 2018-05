Rau củ quả và sex khiến con người hạnh phúc

Hoa quả, rau củ và sex không chỉ giúp chúng ta khỏe hơn mà còn tác động tích cực đến tâm lý.

Theo The Debrief, nghiên cứu đăng tải trên tờ American Journal of Public Health đã phân tích nhật ký ăn uống cùng cảm xúc, thái độ sống của 12.000 người Australia trong 6 năm. Sau khi yêu cầu các tình nguyện viên tăng khẩu phần rau củ quả lên 8 phần một ngày, nhóm tác giả nhận thấy tất cả đều trở nên vui vẻ hơn. Andrew Oswald, giáo sư Đại học Warwick (Anh) tham gia công trình này cho biết: "So với khả năng cải thiện sức khỏe con người, tác dụng đem lại hạnh phúc của rau củ và hoa quả diễn ra nhanh hơn nhiều".

Bên cạnh đó, nghiên cứu trên tờ Social Psychological and Personality Science đã theo dõi 371 sinh viên trong 12 tuần rồi đưa ra kết luận "yêu" thường xuyên làm tăng sự tự tin và mức độ hài lòng về bản thân.

Như vậy, về cơ bản, hãy tăng cường ăn hoa quả, rau củ và ân ái để sống hạnh phúc hơn. Tuy vậy, bạn đừng quên sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ bản thân khỏi bệnh truyền nhiễm.

Minh Nhật