Rối loạn mỡ máu làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch

Đang ngồi chơi với cháu nhỏ, ông Hà (57 tuổi, Hà Nội) bỗng ôm ngực rồi ngã xuống. Nhờ được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Hà đã qua cơn nguy kịch. Nét mặt hiện rõ sự sợ hãi, chị Hương tâm sự: "Bố tôi từ trước tới giờ sức khỏe khá tốt, chỉ gần đây đi khám, bác sĩ nói cụ bị rối loạn mỡ máu cần lưu ý. Nhưng tôi lại nghĩ bệnh không quá đáng lo, hạn chế ăn mỡ là ổn. Ai ngờ vừa rồi, nghe bác sĩ phân tích, tôi mới vỡ lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cụ bị nhồi máu cơ tim".

Theo các chuyên gia Y tế, rối loạn mỡ máu là nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch, đặc biệt là nguy cơ nhồi máu cơ tim. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, rối loạn mỡ máu có liên quan đến 48% trường hợp tai biến mạch máu não, 56% ca thiếu máu cơ tim trên toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam, theo thống kê của Hội phòng Chống tai Biến mạch Máu não Việt Nam, có 200.000 người Việt đột quỵ mỗi năm do rối loạn mỡ máu.

Rối loạn mỡ máu gây ra các biến chứng nguy hiểm lên tim mạch.

Mỡ trong máu chiếm một tỷ lệ nhất định và cần thiết cho cơ thể. Nhưng khi các thành phần mỡ máu bị mất cân bằng và cao thấp bất thường sẽ dẫn đến rối loạn mỡ máu. Lòng mạch trong máu tuần hoàn có nhiều loại mỡ, trong đó chiếm 60-70% là cholesterol, một thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào, tham gia sản xuất các hormone (đặc biệt các hormone tuyến thượng thận, sinh dục) và vitamin. Cholesterol rất cần thiết cho cơ thể, đảm bảo chức năng sống còn và duy trì nòi giống. Chỉ khi thiếu hụt hay dư thừa cholesterol mới là nguy cơ gây ra nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu cho thấy, những người có lượng cholesterol trong máu cao có tỷ lệ mắc bệnh mạch vành cao gấp 2 - 3 lần so với người có lượng cholesterol bình thường (bình thường cholesterol máu dưới 5,2 mmol/l).

Khi cholesterol trong máu cao, chúng sẽ lắng đọng ở bề mặt nội mô và lớp cơ trơn của thành mạch máu, tạo nên những mảng xơ vữa, từ đó hình thành cục máu đông, làm hẹp và tắc mạch máu. Ngoài ra, cục máu đông này có thể bị bong ra, trôi đi vướng vào mạch máu nhỏ hơn làm tắc nghẽn và gây ra nhồi máu cơ tim. Nếu mức cholesterol thấp hơn ngưỡng bình thường thì cơ thể cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng

Nguy hiểm hơn, rối loạn mỡ máu diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng cảnh báo rõ ràng nhưng khi lộ diện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tăng tỷ lệ tử vong của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Nếu trước đây rối loạn mỡ máu thường gặp ở tuổi từ 60 thì hiện nay ngay từ tuổi trên 20 đã có nhiều người mắc bệnh. Sự trẻ hóa này đang là tiềm ẩn của nhiều nguy cơ như biến chứng mạch máu, gây xơ vữa động mạch và các rối loạn chuyển hóa khác.

Rối loạn mỡ máu chỉ có 20% nguyên nhân từ lối sống và dinh dưỡng thiếu hợp lý, còn 80% là do bản thân cơ thể mỗi người. Khi hoạt động của receptor tế bào suy giảm, cơ thể không hấp thu được cholesterol sẽ làm dư thừa thành phần này trong máu. Do đó, tình trạng rối loạn mỡ máu sẽ xuất hiện ở cả người trẻ và người gầy, làm tăng tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch.

Vì thế, cơ thể cần được kiểm soát mỡ máu, điều hòa cholesterol ở mức cần thiết có lợi để duy trì sức khỏe, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch. Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ đã tinh chiết thành công GDL-5, giúp điều hòa cholesterol, kiểm soát hiệu quả và an toàn bộ mỡ máu của những người có rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, các chuyên gia Y tế khuyên để phòng và điều trị rối loạn mỡ máu, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm lên tim mạch, cần phải thay đổi thói quen ăn uống, lối sống, tăng cường tập thể dục, cai thuốc lá, hạn chế rượu bia.

Phương Thảo