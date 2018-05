Rubella dương tính có ảnh hưởng thai nhi?

Nhiều người bỏ oan con vì rubella / Vừa chích ngừa rubella thì có thai

Bác sĩ dặn 2 tuần sau tái khám để theo dõi. Vậy cho em hỏi em có bị bệnh Rubella không, có ảnh hưởng tới thai nhi không? (Kim Cương)

Trả lời:

Thân chào em,

Chỉ số IgM + thể hiện em đã từng tiếp xúc với virus rubella

Chỉ số IgG + thể hiện em có kháng thể

Tất nhiên là cơ thể em đã có tiếp xúc với virus rubella. Nhưng em không có triệu chứng gì. Điều này có thể là do em đã tiêm vắcxin. Vì vậy, em nên bình tĩnh chờ đợi tái khám. Phản ứng dương tính là do em đã có kháng thể sau khi tiêm vắcxin. Nên xét nghiệm lại để so sánh.

Chúc em và bé cùng khỏe!

Bác sĩ CKI La Hằng

Khoa Sản Phụ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin