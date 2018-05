Rượu bia là 'hung thần' thứ 2 gây xơ gan

Viêm gan do rượu bia có thể gây tử vong, nhất là với những người đã bị viêm gan từ trước. Ở những người bị viêm gan siêu vi C, rượu có thể đẩy mạnh tiến trình xơ hóa trong gan. Những người bị xơ gan vì bất cứ lý do gì nếu uống rượu sẽ làm gan suy yếu nhanh và nặng hơn.

Theo thông tin từ Viện chính sách y tế, mức độ sử dụng rượu bia của người Việt Nam tăng gấp đôi tiêu chuẩn an toàn cho phép. Khoảng một phần tư số bệnh nhân nằm tại khoa tiêu hóa gan mật là xơ gan. Trong đó, rượu là nguyên nhân gây bệnh đứng thứ hau, sau viêm gan siêu virus.

Lối sống và công việc giao tiếp hằng ngày của một số người khó tránh việc sử dụng rượu bia. Vì vậy, hạn chế tối đa bia rượu và trang bị những kiến thức đề phòng tác hại của thức uống có cồn này là điều quan trọng. Ở tuổi ngoài tứ tuần, khi sự nghiệp đang rộng mở, thành công thì không ít người phải bỏ dở vì căn bệnh xơ gan, ung thư gan.

Khoảng 20% người uống rượu nhiều trong một thời gian dài bị biến chứng thành xơ gan, rất nhiều trường hợp phải điều trị lâu lài và tốn kém, chức năng gan cũng không trở lại bình thường mặc dù người bệnh đã ngừng uống rượu. Rượu bia không chỉ tác động xấu đến sức khỏe, gây viêm gan mà với nhiều trường hợp, thức uống này còn ảnh hưởng đến nhiều bệnh khác như thần kinh (gây rối loạn tâm thần), bệnh tim mạch (gây xơ vữa mạch máu), bệnh tiêu hóa (gây viêm loét dạ dày).

Để hạn chế và phòng ngừa tác hại của rượu tới gan, khi bạn có triệu chứng: mệt mỏi, ăn uống kém, đầy bụng, khó tiêu, màu da xấu đi hoặc mẩn ngứa, cần đi kiểm tra chức năng gan sớm. Một số loại thảo dược bảo vệ gan được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền và hiện đại như: như silymarin (kế sữa), ngũ vị tử, curcumin (tinh chất nghệ), diệp hạ châu, nhân trần... có thể giúp phòng ngừa các tổn thương gan, suy giảm chức năng gan, xơ gan.

Nhờ công nghệ chiết xuất, tinh chế hiện đại, các loại thảo dược trên đã được bào chế dưới dạng viên nang để người bệnh sử dụng thuận tiện.

Ngọc Bích