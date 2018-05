Rượu phá hủy não, tim con người như thế nào

Uống rượu bia bao nhiêu thì an toàn cho sức khỏe

Tai Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trung bình mỗi ngày có một người nhập viện liên quan đến rượu, hoặc cai rượu, loạn thần do rượu... Năm 2016, trong hơn 4.000 bệnh nhân nội trú tại đây thì có 300 ca liên quan đến rượu.

Thống kê tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, năm 2016 có 7.200 bệnh nhân nội trú thì 50% bị xơ gan rượu. Cách đây 20 năm, chỉ 10-20% bệnh nhân xơ gan do rượu, còn lại là do virus viêm gan B và C. "Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đã cao nhưng còn quá khiêm tốn so với tỷ lệ bệnh nhân bị xơ gan do rượu", tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai nói.

Theo thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rượu tác động lên não, tim mạch... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Não:

Hình ảnh chụp cắt lớp so sánh não bình thường và não của người uống nhiều rượu.

Bên cạnh những ảnh hưởng về tâm thần, uống quá nhiều rượu có thể khiến não về teo. Mức độ teo não liên quan đến thời gian uống rượu và số lượng rượu uống của bệnh nhân.

Tim:

Hình ảnh so sánh tim bình thường và tim người nghiện rượu.

Người nghiện rượu hay mắc bệnh cơ tim giãn do rượu, tim to, giãn mỏng, thành cơ tim rất mỏng yếu.

Thực quản:

Hình ảnh so sánh thực quản bình thường và thực quản người xơ gan do rượu

Ở bệnh nhân xơ gan do rượu, mạch máu giãn phình ra, dễ chảy máu, rất dễ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Bào thai:

Hình ảnh con của người mẹ uống rượu nhiều khi mang thai.

Bà mẹ mang thai uống nhiều rượu có rất nhiều tác hại lên thai nhi như dễ có nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, giảm trọng lượng thai nhi...; trẻ sinh ra bộ mặt giống "ông cụ".

Tác hại của methanol- cồn công nghiệp

Methanol cực kỳ độc với hệ thần kinh, nhất là não. Dưới đây là hình ảnh phim chụp cắt lớp não của một bệnh nhân ngộ độc methanol tử vong trong năm 2017.

Bệnh nhân có tổn thương rất rõ ở não, hoại tử nhân bèo, não bị căng không có nếp, não bị phù lên trong khi não bình thường có nếp nhắn.

Dưới đây là hình ảnh chụp cộng hưởng từ não của một bệnh nhân ngộ độc methanol vào tháng 2/2016. Bệnh nhân may mắn sống nhưng di chứng não hoại tử nhân bèo. Đây là hình ảnh thường gặp, nếu bệnh nhân không tử vong thì biến chứng mù mắt, chỉ có một số ít hồi phục.

Nam Phương