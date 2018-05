Rượu - thủ phạm gây ra 7 loại ung thư chết người

Từ năm 2012 đến nay, rượu bị cho là gây ra khoảng 500.000 ca tử vong do ung thư, tương đương 5,8% trường hợp chết vì ung thư trên toàn thế giới. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện thêm những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rượu dẫn đến ung thư.

Ảnh: PA.

Theo Independent, công trình đăng tải trên tạp chí Addiction phát hiện phụ nữ uống rượu 20 ml rượu nguyên chất mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do ung thư vú lên 16%. Nếu tiêu thụ 50 ml rượu nguyên chất, rủi ro bị đẩy lên 40%.

Jennie Connor từ Đại học Otago (New Zealand) tham gia nghiên cứu nhận định rượu liên quan đến ung thư miệng, cổ họng, ung thư, thực quản, gan, đại tràng, ruột và vú. Bà khẳng định không có mức tiêu thụ rượu nào là an toàn bởi lợi ích cho sức khỏe của rượu, ví dụ như uống rượu vang tốt cho tim, ngày càng đáng nghi ngờ hoặc quá ít so với nguy cơ bệnh tật.

Hiện các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân rượu dẫn đến ung thư. Một giả thuyết được đặt ra là rượu phá hỏng ADN.

"Nhiều người tin rằng rượu chỉ liên quan đến ung thư gan, nhưng công trình trên chứng tỏ rượu có thể gây ra nhiều loại ung thư khác nhau", Susannah Brown, Giám đốc chương trình khoa học của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới nói. "Chúng tôi đồng ý với kết luận rượu trực tiếp dẫn đến ung thư. Để phòng ngừa ung thư, chúng tôi khuyên mọi người không nên uống bất cứ đồ nào có cồn".

Minh Nguyên