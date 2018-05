Sản phụ 2 lần lên bàn mổ để cố cứu hai con song sinh

4 thai phụ đầu tiên được xử lý truyền máu song thai / Người mẹ đánh cược mạng sống để con chào đời

9 năm mong chờ quả ngọt sau khi cưới, người mẹ sinh năm 1979 ngập tràn hạnh phúc với ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Trải qua thời gian ốm nghén khủng khiếp của lần đầu mang thai, chị đối diện với bệnh tim mạch ở tuần thứ 20 của thai kỳ. Vượt qua ca mổ tim ở Viện Tim TP HCM, chị nhập Bệnh viện Hùng Vương theo dõi tình trạng dọa sinh non.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ, Khoa Sản Bệnh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết đây là thai phụ khiến các bác sĩ cực kỳ lưu tâm vì quá nhiều nguy cơ nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi khắc phục tình trạng dọa sinh non, bệnh nhân vừa về nhà theo dõi thì tuần sau lại nhập viện với tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

"Kết quả kiểm tra cho thấy một thai đa ối, một thai thiểu ối, nghi ngờ tình trạng truyền máu song thai, ngoài ra còn bị nhau tiền đạo trung tâm, đái tháo đường thai kỳ. Chỉ cần một trong những vấn đề này, thai phụ đã có rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe", bác sĩ Xuân Vũ chia sẻ.

Bốn tháng liền "lấy bệnh viện là nhà", hành trình vượt cạn của người mẹ là chuỗi dài nguy nan hồi hộp. Ca mổ tim bắt buộc phải dùng kháng sinh khiến sức khỏe của chị bị ảnh hưởng, phải xoay trở nặng nề suốt thai kỳ. Khi ấy không thể nói trước hay can thiệp được gì nhiều, các bác sĩ chỉ biết sát cánh theo dõi để cùng thai phụ vượt qua. Bên cạnh thuốc ngăn ngừa cơn co cho người mẹ, hai thai nhi được chích thuốc trưởng thành phổi từ tuần thứ 27. May mắn cầm cự đến tuần thứ 34, lượng nước ối khá tốt, các thông số về tưới máu ổn, chênh lệch giữa hai thai không quá lớn, đường huyết được kiểm soát tương đối.

Theo bác sĩ Vũ, cuộc mổ thai khiến thai phụ đối diện với tình trạng mất máu do nhau tiền đạo trong khi tiểu cầu giảm, ảnh hưởng quá trình đông máu tự nhiên. Bệnh nhân đã mất máu lại thiếu yếu tố đông máu nên đòi hỏi các bác sĩ phải xử lý thật tốt. Thai phụ lại từng mổ tim nên bác sĩ hồi sức cũng phải phối hợp kiểm soát, trên cơ địa đái tháo đường sẽ dễ nhiễm trùng, dễ bung vết mổ, khó lành vết thương.

Vượt qua mọi nguy cơ một cách ngoạn mục, bé gái nặng 1,7 kg và bé trai 1,3 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Hùng Vương ngày 6/5. "Tôi không nghĩ là có thể may mắn cầm cự được đến cuối cùng như vậy. Hai lần lên bàn mổ, tôi càng hiểu hơn được sự nỗ lực của các y bác sĩ đã luôn bên cạnh giúp mình chống chọi mọi thứ", người mẹ hạnh phúc trải lòng.

Lê Phương