Sản phụ mất con, mất tử cung tố do 'bác sĩ bỏ mặc'

Sự việc đã xảy ra nửa năm nhưng tới nay, chị Lý Thị Tâm, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ các cơ quan chức năng về nguyên do cái chết của thai nhi và việc mình bị cắt tử cung, vĩnh viễn không có cơ hội làm mẹ.

Gửi đơn cầu cứu về Vnexpress.net, chị Lý Thị Tâm, 29 tuổi cho biết, khoảng 21h đêm 9/11/2011, chị lên cơn đau đẻ đứa con đầu nên được người nhà đưa xuống bệnh viện Bát Xát. Tại đây, chị được kíp trực gồm một bác sĩ, một nữ hộ sinh và hai điều đưỡng tiếp, khám qua và nói còn lâu mới đẻ nên khuyên về nhà, đợi khi đau nhiều hoặc ra máu thì tới.

Gần 2 rưỡi sáng hôm sau, chị Tâm quay trở lại bệnh viện vì đau nhiều. Lần này các nhân viên y tế nói chị còn lâu mới đẻ nhưng huyết áp cao (180mg) rồi làm bệnh án và cho chị thuốc uống. 10 phút sau, thấy chị Tâm đau bụng nhiều và ra huyết, người nhà đi gọi bác sĩ tới khám nhưng được trả lời "đẻ thì phải có máu, ai đẻ chẳng đau" và không ai đến kiểm tra.

Một sản phụ đau đớn trong cơn chuyển dạ. Ảnh minh họa: Nhatlq.wordpress.com.

Chị Tâm cho biết, từ đó tới sáng, chị không được thăm khám và kiểm tra lại lần nào, dù đau quằn quại, có huyết ra bất thường (máu đỏ tươi, lẫn máu cục) và người nhà đi gọi bác sĩ 5 lần.

Khi trời sáng rõ, gia đình đi gọi bác sĩ mới ngủ dậy nhưng lại tiếp nhận một ca sinh khác nên không khám được cho chị, dù khi ấy chị Tâm đau quằn quại, hàm cứng không nói được, bị nôn mửa. Sau khi đỡ cho sản phụ mới vào xong, kíp trực mới quay lại khám thì phát hiện chị Tâm khó thở nên cho thở oxy.

Tới giờ hành chính, chị Tâm được đưa đi siêu âm và cho kết quả "tim thai âm tính" nên chuyển ngay tới Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai cấp cứu. Tại đây, chị Tâm được mổ lấy thai nhưng em bé đã tử vong. Các bác sĩ thông báo chị bị tiền sản giật nặng và nhau bong non, phải cắt tử cung nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

"Đây là con đầu lòng của tôi. Tử cung bị cắt đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này tôi mãi mãi không thể có con. Với người phụ nữ làm mẹ là niềm hạnh phúc nhất, vậy mà ngay lần đầu sinh tôi đã mất tất cả. Tôi còn phải đối mặt với nguy cơ mất cả hạnh phúc gia đình. Từ khi mất con đến nay, đêm nào tôi cũng khóc", chị Tâm nghẹn ngào thổ lộ.

Chị cho biết, trong thời gian mang thai, chị khỏe mạnh và kết quả khám thai cả 5 lần đều bình thường.

Sau khi hồi phục sức khỏe, mong muốn có một câu trả lời từ phía Bệnh viện Bát Xát, chị Tâm đã gửi đơn lên lãnh đạo bệnh viện đề nghị xem xét lại vụ việc và có hình thức xử lý ca trực tối hôm đó. Tuy nhiên, sau 3 lần gửi đơn mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tháng 3/2012, chị Tâm đã gửi đơn lên Sở Y tế tỉnh Lào Cai yêu cầu xem xét.

"Tôi chỉ muốn được phân tích rõ đúng sai và những người trực tiếp phải có trách nhiệm thế nào", chị nói.

Trao đổi với Vnexpress.net chiều qua, ông Nông Tiến Cương, giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của chị Lý Thị Tâm, Sở đã thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét lại sự việc, căn cứ vào hồ sơ bệnh án và đơn của sản phụ.

Ngày 18/4, hội đồng chuyên môn đã đưa ra kết luận sơ bộ, trong đó nêu rõ việc chị Tâm mất con và bị cắt tử cung là do biến chứng nặng khi sinh nhưng cũng có một phần do năng lực chuyên môn của kíp trực kém nên đã xử lý không kịp thời.

"Vụ việc này sẽ được tranh tra y tế lên kế hoạch làm việc trực tiếp với bệnh nhân, và xem xét mức độ sai sót về chuyên môn, thái độ của kíp trực, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp trong thời gian tới", ông Cương nói.

Về phía Bệnh viện huyệt Bát Xát, giám đốc Mai Xuân Thủy, cho rằng, nguyên nhân gây thai tử vong và chị Tâm phải cắt tử cung là do bệnh nhân bị biến chứng rau bong non - một cấp cứu sản khoa nặng nề, hiếm gặp. Theo ông, thường sau ca sinh mới có thể đưa ra kết luận về biến chứng này và trong các trường hợp rau bong non tỉ lệ cắt tử cung rất cao, việc cứu được mẹ đã là tốt rồi.

Ông Thủy cho biết, sau khi nhận được đơn thư của chị Tâm bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn và thấy anh chị em kíp trực không có vấn đề lớn về thái độ, hành vi, còn về chuyên môn, Bệnh viện sẽ căn cứ kết luận cuối cùng của Sở Y tế rồi có hướng xử lý.

