Sản phụ nguy kịch do tai biến hiếm gặp

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ 9x bị tiền sản giật / Truyền 24 đơn vị máu cứu sản phụ bị biến chứng tiền sản giật

Sản phụ được điều trị tại phòng Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ. Ảnh: TT.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết ca phẫu thuật bắt con cho chị Châu đã thành công, bé chào đời an toàn, hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 14/8 chị Châu, 34 tuổi ở Vĩnh Long nhập viện cấp cứu với chẩn đoán sinh con lần thứ hai, thai 35 tuần, bị tiền sản giật nặng, hội chứng HELLP, nhau bong non. Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, nếu không can thiệp ngay có thể đe dọa tính mạng, ê kíp bác sĩ quyết định tiến hành hồi sức tích cực đồng thời mổ lấy thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và bé. Bé gái chào đời nặng 1,9 kg được chuyển lên khoa Sơ sinh để theo dõi thêm.

Sau phẫu thuật, sản phụ Châu bị phù phổi cấp đe dọa tính mạng phải hồi sức tích cực và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Bệnh nhân còn bị rối loạn đông máu nên được truyền tổng cộng 15 đơn vị tiểu cầu, 2 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Hiện tại, chị Châu đã có dấu hiệu phục hồi, được theo dõi tại khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức Tích cực - Chống độc.

Bác sĩ giải thích hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật. HELLP gồm 3 triệu chứng là tán huyết, tăng men gan và tiểu cầu thấp. Khoảng 70% trường hợp xảy ra trước sinh, phần lớn trong giai đoạn từ 27 đến 37 tuần, số còn lại trong vòng 48 giờ sau sinh. Bệnh thường diễn tiến nhanh, nặng, đe dọa tính mạng của cả thai phụ và thai nhi. Việc chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời giúp cải thiện đáng kể bệnh suất và tử suất.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên thực hiện đầy đủ các xét nghiệm tầm soát và chẩn đoán tiền sản giật. Tốt nhất, nên thăm khám thai định kỳ để các bác sĩ tư vấn sức khỏe thai kỳ đầy đủ nhất đồng thời tiên lượng và xử trí kịp thời những tai biến có thể xảy ra.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Trần Ngoan