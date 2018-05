Sản phụ ở Quảng Ngãi tử vong do nhồi máu phổi

Ông Lê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã công bố kết quả giám định pháp y, kết luận nguyên nhân gây tử vong cho sản phụ Hương là do nhồi máu phổi, cơ tim giãn thoái hóa, cơ tử cung phù nề. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa ra kết luận sản phụ Hương tử vong là do bệnh tim hẹp van hai lá dẫn đến nhồi máu phổi.

Người thân của sản phụ Lê Thị Hương đau đớn trước cái chết đột ngột con em mình. Ảnh: Trí Tín.

Sở Y tế đang rà soát từ khâu tiếp đón bệnh nhân đến xử lý bệnh... đối chiếu với quy trình khám, chữa bệnh của Bộ Y tế theo tinh thần "ai sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó".

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Hương (23 tuổi) được người nhà đưa nhập viện vào lúc 23h ngày 18/4 trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ. Sản phụ được các y, bác sĩ thăm khám xác định thai 37 tuần tuổi, thiếu tháng nhưng chuyển dạ và lưu lại phòng chờ sinh của Khoa sản. Đến sáng 19/4 chị Hương được tiếp tục thăm khám và không thấy biểu hiện gì về bệnh lý. Đến trưa cùng ngày, sản phụ khó thở. Các bác sĩ khoa sản hội chẩn với khoa nội tim mạch và quyết định chuyển vào phòng mổ đẻ, sau đó sản phụ được đưa về phòng hồi sức tích cực và đến 8h20 sáng 20/4 thì tử vong.

Trong vòng 2 tháng qua, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức đã xảy ra 3 trường hợp sản phụ cùng thai nhi tử vong bất thường. Trước tình hình này, nhiều thai phụ lo lắng nên phải đến các bệnh viện tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam... để sinh con.

Trí Tín