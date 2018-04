Sản phụ sinh ba bé gái đều cân nặng trên 2,5 kg

Sản phụ 32 tuổi đến Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ trong tình trạng đau bụng, chưa chuyển dạ sinh. Bác sĩ xác định sản phụ nằm trong nhóm thai kỳ nguy cơ cao cho cả mẹ và con do mang thai ba 37 tuần, hai bánh nhau, ba buồng ối. Người mẹ lại có vết mổ cũ từ lần sinh trước, là yếu tố nguy cơ cao cho lần mang bầu sau.

3 bé gái chào đời khỏe mạnh. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ đã hội chẩn, mổ bắt con chiều 18/4. Ba bé gái xinh xắn chào đời với cân nặng lần lượt 2,5 kg, 2,7 kg và 2,9 kg. Cả ba được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay và kẹp dây rốn muộn sau sinh. Sức khỏe của cả mẹ lẫn con hiện ổn định, ba bé gái da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt.

Bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt, Phó Khoa Sản bệnh cho biết trường hợp tam thai tự nhiên rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/8.000 ca. Thai kỳ đa thai luôn luôn có nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết… Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non. Nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ...

Ba bé được thực hiện da kề da với mẹ ngay sau sinh. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Quá trình mang đa thai sản phụ cần được theo dõi định kỳ, khám thai đều đặn để đánh giá sự phát triển của thai nhi, sức khỏe của mẹ cũng như phát hiện được sớm các nguy cơ để xử trí kịp thời.

Lê Phương