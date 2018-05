Sản phụ trẻ hai lần đối mặt cái chết trong ca mổ đẻ

Sản phụ 21 tuổi ở Quảng Yên, Quảng Ninh, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hiếm gặp. Cô được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu ngày 21/8 trong tình trạng ối vỡ, đau bụng từng cơn vùng hạ vị. Bác sĩ xác định bệnh nhân chuyển dạ, ối vỡ sớm, thai 38 tuần, ngôi ngược, em bé khoảng 3,6 kg, chỉ định mổ cấp cứu.

Sức khỏe hai mẹ con ổn định sau ca mổ nguy hiểm. Ảnh: B.V.

Sau 30 phút phẫu thuật, bé trai chào đời, da hồng hào, khóc to, phản xạ sơ sinh nhanh nhẹn. Tuy nhiên sau đó sản phụ bị đờ tử cung, máu tử cung chảy nhiều thành dòng. Bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc tăng cơn co tử cung và can thiệp cầm máu. Khi tử cung ổn định, bác sĩ chuẩn bị khâu đóng bụng thì phát hiện tại vị trí xoang tĩnh mạch cạnh tử cung bên trái của sản phụ xuất hiện hình ảnh nghi ngờ chất gây, huyết khối kèm theo nhiều bọt khí trong lòng tĩnh mạch.

Ngay lập tức, kíp mổ khống chế kẹp tĩnh mạch tại hai vị trí trên và dưới đoạn nghi ngờ có huyết khối, mở xoang tĩnh mạch, bóc tách được hai khối chất gây kích thước 0,5x0,5 mm kèm theo huyết khối và khí, sau đó nối khâu lại tĩnh mạch. Kết quả xét nghiệm phát hiện bệnh nhân có yếu tố rối loạn đông cầm máu, nguy cơ tắc mạch và có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe của sản phụ dần hồi phục, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Dung, Trưởng khoa Sản phụ theo yêu cầu, cho biết đây là một trường hợp hy hữu trong sản khoa. Các bác sĩ tại bệnh viện chưa từng tiếp nhận trường hợp nào như vậy. Nếu không được can thiệp kịp thời, sản phụ có thể bị tắc mạch phổi, rất nguy hiểm cho tính mạng.

Hà An