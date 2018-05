Sáng nay tư vấn trực tuyến 'Bệnh do vi khuẩn phế cầu ở trẻ em'

Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Vi khuẩn phế cầu là nguyên nhân gây ra những bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Viêm phổi gây ra bởi phế cầu khuẩn là bệnh phổ biến nhất gây tử vong ở trẻ em. Triệu chứng điển hình gồm ho nhiều, ớn lạnh, sốt cao, vã mồ hôi, thở nhanh, đau ngực, đau cơ, mệt mỏi.

Viêm màng não do phế cầu thường xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Nhiều trường hợp trẻ qua cơn nguy kịch nhưng phải gánh hậu quả nặng nề vì các di chứng như điếc, động kinh...

Viêm tai giữa cấp cũng có thể do phế cầu gây ra. Triệu chứng khi trẻ bị viêm tai giữa gồm sốt, đau nhức tai, trẻ quấy khóc, bỏ bú. Nếu không điều trị đúng cách sẽ dẫn đến chảy mủ do thủng màng nhỉ; làm trẻ nghe kém sau này.

Theo các chuyên gia, các bệnh do phế cầu dù nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh được. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tiêm chủng được xem là biện pháp chủ động, tiết kiệm và có tầm ảnh hưởng quan trọng giúp giảm số ca bệnh mắc mới do bị nhiễm phế cầu khuẩn. Chủng ngừa cho trẻ từ sớm sẽ giúp giảm thiểu tác hại của các căn bệnh do phế cầu gây ra.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.

Những thông tin hữu ích về bệnh phế cầu khuẩn ở trẻ em sẽ được bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM tư vấn cho độc giả VnExpress vào lúc 9h ngày 30/12.

Bác sĩ Khanh từng tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chữa trị các loại bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong cao như viêm màng não, viêm não, thương hàn, lao, HIV. Nhiều đề tài nghiên cứu của ông, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu về bệnh tay chân miệng được giới khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao.

