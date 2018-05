Sắp có văcxin ngừa bệnh sốt xuất huyết

Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết / Nhiều gia đình chủ quan với dịch sốt xuất huyết

Theo Bộ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm văcxin phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 3 ở châu Á và châu Mỹ La tinh cho thấy hiệu quả ở nhóm trẻ từ 9 tuổi trở lên đạt 66%, ngừa được 81% ca sốt xuất huyết nhập viện và 93% ca nặng. Đối với nhóm trẻ dưới 9 tuổi, hiệu quả 44%, ngừa được 56% ca sốt xuất huyết nhập viện và 67% ca nặng.

Kết quả của nhóm 9 tuổi trở xuống còn cần phải theo dõi hết thời gian nghiên cứu để có kết quả đánh giá hoàn chỉnh. Các phản ứng sau tiêm tương đương hoặc thấp hơn so với các văcxin đang lưu hành, không gây bất kỳ biến cố nghiêm trọng nào.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (bên phải) và tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur (bên trái) TP HCM giám sát công tác phòng sốt xuất huyết tại TP HCM. ảnh: Vncdc.

Việt Nam là một trong 5 quốc gia tại khu vực Châu Á tham gia trong giai đoạn 3 của tiến trình thử nghiệm. Dự án thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả và an toàn của văcxin mới ngừa sốt xuất huyết được triển khai tại Mỹ Tho (Tiền Giang) và Long Xuyên (An Giang). Hơn 2.300 trẻ 2-14 tuổi tham gia nghiên cứu.

Dựa vào kết quả nghiên cứu trong thời gian qua, nhà sản xuất đang tiến hành đăng ký lưu hành sản phẩm cho người từ 9 tuổi trở lên để ngừa bệnh sốt xuất huyết, ưu tiên tại các quốc gia đã tiến hành nghiên cứu giai đoạn 3, trong đó có Việt Nam. Điều này được dự đoán sẽ giúp giảm thiểu tối đa những tác hại do dịch bệnh sốt xuất huyết gây ra trên toàn cầu trong thời gian tới.

Sốt xuất huyết đang là vấn đề của toàn cầu. Cứ sau 10 năm số mắc sốt xuất huyết trên thế giới lại tăng gấp đôi. Năm nay tại Trung Quốc, Malaysia, Campuchia, Đài loan, Ấn Độ, bệnh cũng đang gia tăng sau nhiều năm không có dịch.

Năm nay sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia. Malaysia có 85.000 trường hợp mắc, 234 người tử vong, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2014 và tăng tới 300% so với năm 2013. Philippines ghi nhận 65.000 trường hợp mắc, 193 ca tử vong; Campuchia cũng ghi nhận 7.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 350% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận 46.000 ca bệnh với 28 người tử vong. Dịch vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Nam Phương