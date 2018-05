Sắp thu hồi hết sữa Dumex Gold bước 2, 800g nghi nhiễm khuẩn

Việc thu hồi các lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ bị nghi nhiễm khuẩn đã gần hoàn tất. Ảnh minh họa.

Trong thông báo của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Bộ Y tế phát đi, cơ quan này khẳng định việc thu hồi các lô sản phẩm bị nghi nhiễm khuẩn của Công ty Danone Việt Nam đã coi như hoàn tất. Dù vậy, hãng vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật tin tức và giải quyết các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng.

Cũng theo Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, cơ quan này đã liên hệ và cập nhật thông tin từ mạng lưới các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế của WHO/FAO (INFOSAN) và Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand về tình hình nhiễm độc Clostridium botulinum do sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị thu hồi.

Kết quả cho thấy chưa có trường hợp báo cáo nào về việc có phát sinh các vấn đề liên quan đến sức khỏe do sử dụng những sản phẩm liên quan.

"Tất cả sản phẩm của chúng tôi bao gồm Dumex Gold Mama, Dumex Gold bước 1, bước 3, bước 4, Low Birth Weight, Lactose Free, bước 2 (ngoại trừ Dumex Gold bước 2 800 gram (PRO/NSX: 30 05 2013) đều an toàn cho người sử dụng", đại diện của Danone VN cũng nhấn mạnh.

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm đã làm việc với các cơ quan liên quan của Tổng cục Hải quan để rà soát số liệu whey protein concentrate nhập khẩu từ New Zealand từ năm 2012. Kết quả cho thấy không có lô hàng whey protein concentrate nào được nhập khẩu từ Công ty Fonterra, New Zealand vào Việt Nam từ đầu năm 2012 đến nay.

