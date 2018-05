Sau cỗ cưới, gần 100 người nhập viện

Sáng ngày 5/8, gia đình ông Hồ Văn Bình, trú tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, Hải Phòng) tổ chức lễ cưới cho con gái. Chiều cùng ngày, nhiều người dự đám cưới đồng loạt thấy khó chịu. Họ được chuyển đến cấp cứu tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh, Bệnh viện Đa khoa Kiến An, Bệnh viện Đa khoa Kiến Thuỵ, Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn, Viện Y học Hải quận, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Bác sĩ Vũ Văn Đoan, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Dương Kinh cho biết: “Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, trong đó có 20 ca ngộ độc nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Do số ca quá nhiều nên Trung tâm đã gọi một kíp y, bác sĩ từ Bệnh viện Kiến An đến hỗ trợ. Những ca còn lại đã qua cơn nguy hiểm, tạm thời ổn định”. Theo ông Đoan, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Trung tâm có mời Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra lấy mẫu các thực phẩm để tìm nguyên nhân ngộ độc. Theo nhiều bệnh nhân, nguyên nhân có thể do họ ngộ độc bánh hú. (VTC)