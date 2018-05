Sex khiến đàn ông lớn tuổi dễ đau tim

Kết luận được đăng tải trên tờ Journal of Health and Social Behavior sau khi các nhà khoa học từ Đại học Michigan (Mỹ) nghiên cứu 2.204 đàn ông tuổi từ 57 đến 85 trong 5 năm, TIME đưa tin. Báo cáo cho thấy các tình nguyện viên thích thú chuyện phòng the và sex hàng tuần hay gặp biến chứng tim mạch hơn những ai không còn ân ái. Ngược lại, quan hệ tình dục không hề làm tăng rủi ro bệnh tật ở phái đẹp. Trên thực tế, phụ nữ được thỏa mãn về đời sống tình dục sẽ hạn chế nguy cơ huyết áp cao.

Ảnh: Huffington Post.

Lý giải hiện tượng này, giáo sư xã hội học Hui Liu từ Đại học Michigan nhận định phái mạnh càng về già càng dễ xuất hiện trục trặc khi "yêu". Các nỗ lực để đạt cực khoái có thể gây áp lực lên tim. Ngoài ra, thuốc tăng khả năng tình dục cũng nhiều khả năng ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng này.

Công trình trên không nhằm mục đích khuyến cáo đàn ông ngừng quan hệ tình dục. Giáo sư Hui Liu khẳng định cần tiến hành thêm nghiên cứu về đề tài sex ở người cao tuổi, đồng thời khuyên nam giới tham khảo ý kiến bác sĩ về sức khỏe nói chung và tình dục nói riêng.

Minh Nhật