Siết quản lý thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng

Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cho biết, góp ý sửa Nghị định 38 hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật an toàn thực phẩm, nội dung được bàn thảo nhiều là kiểm tra chuyên ngành và công bố thực phẩm. Hiện có ba Bộ cùng quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương. Trong đó Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý 19 nhóm mặt hàng, Bộ Công thương 8 nhóm. Bộ Y tế chịu trách nhiệm 6 nhóm gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Do đó những đề xuất sửa đổi nghị định 38 phải được cả ba Bộ thống nhất thông qua.

Theo quy định, các loại thực phẩm khi nhập về Việt Nam đều phải có thông báo đạt chất lượng mới được thông quan. Những mặt hàng nào ba lần kiểm tra đã đạt yêu cầu thì lần thứ tư chỉ kiểm tra trên hồ sơ, không cần lấy mẫu. Thực tế trong năm 2016, khoảng 90% lô hàng nhập chỉ kiểm tra hồ sơ. Vì thế, Bộ Y tế đề xuất sửa theo hướng “nếu ba lần kiểm tra đã đạt thì lần thứ tư miễn kiểm tra”.

Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Bộ Y tế đề xuất, những thực phẩm thông thường như bánh kẹo, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống thiên nhiên, sản phẩm đóng hộp… doanh nghiệp tự công bố chất lượng. Điều kiện là mức giới hạn an toàn về kim loại nặng, nấm men, nấm mốc, vi sinh, chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm… phải tuân thủ theo quy định.

Hồ sơ công bố gửi đến cơ quan quản lý. Dự kiến sau bảy ngày làm việc nếu cơ quan quản lý không có ý kiến thì doanh nghiệp tự sản xuất kinh doanh. Cơ quan quản lý hậu kiểm để kiểm tra công bố của doanh nghiệp có đúng thực tế sản xuất, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Hồ sơ công bố cũng đơn giản hơn, thời gian công bố rút ngắn so với trước. Cơ quan quản lý vẫn quản lý chặt với nhóm thực phẩm đặc biệt như thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. “Sẽ có hội đồng khoa học đánh giá từng sản phẩm để đưa ra ý kiến khánh quan, không chỉ dựa vào hồ sơ giấy tờ”, ông Phong nói.

Thực tế, 27 nhóm hàng Bộ Nông nghiệp và Công thương chịu trách nhiệm thì chỉ quản lý quảng cáo, điều kiện vệ sinh; còn việc quản lý sản phẩm, công bố lại do Bộ Y tế thực hiện. Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đề xuất trao lại trách nhiệm quản lý và công bố chất lượng sản phẩm 27 nhóm hàng này cho hai Bộ. Với 6 nhóm ngành hàng thuộc quản lý của Bộ Y tế, Bộ sẽ phân cấp cho các địa phương thực hiện việc cấp phép, công bố với nhóm phụ gia thực phẩm, bao bì thực phẩm, nước uống đóng chai. Bộ quản lý các mặt hàng thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng.

Cũng theo ông Phong khi đã thông thoáng về thủ tục cho doanh nghiệp thì bắt buộc phải tăng cường hậu kiểm để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đề nghị các Bộ tăng cường nguồn lực cho hậu kiểm, sửa nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức phạt, thậm chí rút giấy phép, chuyển xử lý hình sự”, ông Phong nhấn mạnh.

Nam Phương