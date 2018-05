Singapore thu hồi thú nhún chứa chất gây rối loạn nội tiết

Đồ chơi thú nhún hình tuần lộc bị thu hồi. Ảnh: Spring Singapore.

Những món đồ chơi này là quà tặng miễn phí cho khách hàng của một công ty vệ sinh.

Trước đó, cơ quan an toàn hàng hóa Singapore nhận phản ánh của người dân về một loại đồ chơi có nguy cơ không an toàn. Đơn vị này đã tiến hành lấy mẫu gửi đi phân tích. Kết quả cho thấy phát hiện nồng độ chất phụ gia phthalates ở ngưỡng không an toàn, thường được sử dụng như một chất hóa dẻo trong đồ chơi.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty chuyên bán lẻ Aura Roboclean ngừng phân phối sản phẩm. Đồng thời liên hệ với khách hàng đề nghị họ ngừng sử dụng, vứt bỏ hoặc trả laị công ty đồ chơi đã được tặng.

Hiện khoảng 300-400 con thú đồ chơi đã được phát tặng.

Phụ gia phthalates được bổ sung vào nhựa để làm mềm hơn và tăng khả năng chịu nhiệt. Các nhà khoa học đã chỉ ra việc tiếp xúc với hóa chất này có thể dẫn đến trục trặc nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường tại cơ quan sinh dục, thậm chí gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Tác dụng này thể hiện rõ rệt nhất ở bé trai.

Vì thế từ lâu chất này bị cấm ở châu Âu và Mỹ. Theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, đồ chơi sẽ bị coi là không an toàn nếu phthalates chiếm trên 0,1% trọng lượng sản phẩm.

Phương Trang (Theo Asiaone)