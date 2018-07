Số trẻ em Việt tử vong do đuối nước cao nhất Đông Nam Á

Sáng 26/6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chương trình hợp tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chương trình bao gồm hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn tại gia đình, cộng đồng và dạy bơi cho trẻ từ 6 tới 15 tuổi. 8 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Sóc Trăng, được chương trình hỗ trợ.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, mỗi năm nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ. Nhiều trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Môi trường sống xung quanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em.

Đoàn Loan