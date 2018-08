Sống ở nơi đổ nát, bạn dễ nản chí và kiếm ít tiền

Theo The Global News, bác sĩ Eugenia South, Đại học Pennsylvania ở Philadelphia cho rằng, môi trường xung quanh nơi chúng ta sống có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi thu nhập kinh tế gia đình ở mức trung bình, cộng với việc bạn sống trên những lô đất trống, xung quanh là môi trường đổ nát, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Khi ấy bạn dễ gặp cảm giác chán nản, dẫn tới trầm cảm.

Không gian xanh giúp cải thiện tâm trạng, tinh thần hưng phấn. Ảnh: Lees & Waters

Các nhà nghiên cứu phân làm 3 nhóm trên 541 lô đất trống ở Philadelphia. Một nhóm dọn rác, nhóm can thiệp xanh và nhóm không làm gì. Trong đó, nhóm can thiệp xanh là loại bỏ các mảnh vỡ, phân loại đất, trồng cỏ, cây xanh và làm hàng rào bảo vệ.

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 342 người dân sống tại lô đất trước khi can thiệp xanh và sau khi can thiệp xanh về sức khỏe của họ. Đây là những gia đình có thu nhập hàng năm dưới 25.000 USD. Kết quả cho thấy, người sống trên những lô đất được dọn dẹp giảm 40% cảm giác chán nản. Người sống tại lô đất được can thiệp xanh giảm 60% cảm giác chán nản so với người sống trên khu đất bỏ hoang, chưa được can thiệp. Tỷ lệ hưng phấn tinh thần cũng cải thiện rõ rệt tương tự, ở 3 nhóm.

Cải thiện không gian sống giúp tinh thần thoải mái Sống gần các vùng nước sẽ tốt cho sức khỏe.

Các nghiên cứu trước đây không thể chứng minh rằng không gian tự nhiên góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần, bởi khảo sát trên cả những người giàu. Thực tế, khi sống tại những lô đất trống, người giàu vẫn đủ điều kiện kinh tế để có thể tự cải thiện môi trường và làm cho tinh thần thoải mái hơn.

Ý tưởng can thiệp màu xanh từ lá cây, ngọn cỏ trên những khu đất trống với gia đình thu nhập trung bình được thực hiện bởi Hiệp hội Làm vườn Pennsylvania. Hội làm vườn cho rằng đây là một can thiệp đơn giản, chi phí thấp, có thể dễ dàng thực hiện mà hiệu quả cao.

Theo bác sĩ Eugenia South, con người sống ở môi trường trong lành, có thiên nhiên cây cỏ sẽ dễ dàng cải thiện sức khỏe vật chất và tinh thần. Vì thế, cần có những thay đổi tích cực trong môi trường sống bằng việc dọn dẹp rác thải, trồng thêm cây xanh hoặc có những cải tiến về hạ tầng. Khi ấy không gian sống thêm lành mạnh, giảm cảm giác trầm cảm, chán nản.

Thúy Quỳnh