Sốt xuất huyết bùng phát vào đầu mùa mưa Sài Gòn

Dịch sốt xuất huyết đe dọa miền Nam khi mùa mưa tới

Thống kê từ Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cho thấy trong tháng 6 thành phố ghi nhận 519 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng 20% so với tháng 5. Số bệnh nhân nhập viện trong 4 tuần qua có xu hướng tăng dần mỗi tuần và cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ trong tuần cuối cùng tháng 6, thành phố có 132 trường hợp nhập viện được báo cáo, cao hơn 47 ca so với tuần này của năm ngoái.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vận động người dân quận 7, TP HCM, diệt loăng quăng, phòng ngừa sốt xuất huyết vào tháng 6. Ảnh: L..P

Các chuyên gia khuyến cáo miền Nam đang bước vào mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Các gia đình, cá nhân cần cùng chung tay dọn dẹp, làm vệ sinh khu vực sống. Nên lật úp tất cả các dụng cụ có khả năng đọng nước mưa, cọ rửa dụng cụ đựng nước. Cần làm mọi cách để không có nước ứ đọng, không có nơi để loăng quăng và muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết sản sinh phát triển.

Lê Phương