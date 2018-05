Sự cố chảy máu vùng kín sau quan hệ

Khi ham muốn, các mạch máu sẽ dồn về vùng sinh dục, giúp các cơ quan nơi đây giãn nở, đặc biệt là thành ống âm đạo giãn nở tối đa, đồng thời sự tiết chất nhờn giúp cho sự “thăng hoa” được trọn vẹn. Vì một nguyên nhân do lực tác động mạnh làm tổn thương, do kỹ thuật không đúng cách hay sử dụng các công cụ hỗ trợ, có thể gây chấn thương bất kỳ vị trí nào của hệ sinh dục, làm rách, giập nát, thủng mà hệ quả là chảy máu nhiều. Những nguyên nhân thường gặp là: - Rách màng trinh ngay ở vị trí mạch máu, gặp ở những trường hợp quan hệ lần đầu với các động tác vồ vập quá mức; - Rách thành âm đạo; - Rách cùng đồ; - Rách tầng sinh môn và rách cùng đồ phức tạp gây thủng lên ổ bụng do những động tác thô bạo; - Những tư thế nguy hiểm không phù hợp giải phẫu của người nữ giới hay sử dụng những công cụ gắn những vật dụng, hòn bi sắt, râu hùm… Những trường hợp tổn thương ở phía ngoài như rách màng trinh, rách thành âm đạo ngoài thì không có triệu chứng đau, chỉ thấy có cảm giác rát ở vùng âm hộ. Trường hợp tổn thương sâu hơn như rách âm đạo - cùng đồ, hay rách cùng đồ sau, ngoài triệu chứng ra máu nhiều, ra máu đỏ tươi và máu cục, còn kèm theo đau bụng nhiều vùng dưới. Ngay sau khi quan hệ xong, gặp phải tình huống này bạn bắt buộc phải đến cơ sở y tế có khoa sản. Bác sĩ sẽ khám và đánh giá thương tổn để có hướng xử trí kịp thời. Trường hợp rách màng trinh đang chảy máu, rách thành ngoài âm đạo ngoài thì chỉ cần gây tê tại chỗ rồi may cầm máu là đủ. Nếu rách sâu bên trong có thể gây mê rồi may lại chỗ rách để cầm máu. Nếu ra máu nhiều, gây tụt huyết áp phải hồi sức bằng dịch truyền kết hợp truyền máu rồi xử trí tại phòng mổ. Để ngăn ngừa hiện tượng này, những phụ nữ quan hệ lần đầu cần có sự trao đổi những cách thức “yêu” thật hợp lý trước khi “lâm trận”. Cách động tác ban đầu nhẹ nhàng và uyển chuyển, tránh thô bạo. Không nên áp dụng những tư thế làm người bạn tình thấy khó chịu, bất an. Đối với phụ nữ trung niên có thể dùng chất bôi trơn để tránh khô rát dễ gây tổn thương thành âm đạo. Tuyệt đối tránh các công cụ “sextoy” hay công cụ tự chế, ngoài việc gây ra tổn thương còn gây ra nhiễm trùng đường sinh dục rất nguy hiểm. Việc sự cố trong quan hệ có ảnh hưởng rất lớn đối với hạnh phúc và đời sống lứa đôi sau này. Nó không chỉ làm người phụ nữ mất hứng thú trong quan hệ tình dục, mà còn sợ gần chồng, từ chối quan hệ khiến người bạn đời của họ cũng bị ức chế, giảm hứng thú vì lo lắng. Để xóa tan nỗi ám ảnh đó bạn cần điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt - ăn uống - nghỉ ngơi, càng thuận theo tự nhiên càng tốt; tham gia các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, thể dục... cho đến khi tìm được sự cân bằng tinh thần để sẻ chia, chấm dứt được ký ức đã qua. (Theo Sức khỏe đời sống)