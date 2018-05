Sự phát triển của trẻ phụ thuộc nhiều vào dinh dưỡng

Kết quả khảo sát của Seanuts (Khảo sát tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á) do Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng viện dinh dưỡng của các nước Đông Nam Á thực hiện vào năm 2011 cho thấy, tại Việt Nam, đến hai phần ba trẻ không đạt chế độ dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày, đặc biệt là tỷ lệ thiếu hụt vitamin D ở độ tuổi đi học chiếm gần một nửa (do chế độ ăn thiếu dầu mỡ và ít vận động ngoài trời của trẻ). Khi kiểm tra chế độ ăn uống của con mình có đáp ứng chế độ dinh dưỡng khuyến nghị, nhiều cha mẹ ngạc nhiên khi biết rằng bữa ăn hàng ngày của con tuy đầy đủ về lượng nhưng lại thiếu về chất.

Đến hai phần ba trẻ không đạt chế độ dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày.

Chế độ dinh dưỡng khuyến nghị là mức tiêu thụ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể khỏe mạnh và hoạt động tốt. Theo đó, bữa ăn hàng ngày của trẻ phải có ít nhất 15 loại thực phẩm khác nhau đến từ bốn nhóm thực phẩm bao gồm bột đường, đạm, chất béo và rau. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có con ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học lại thường phó mặc chuyện ăn uống của con cho bếp ăn nhà trường.

Thực tế cho thấy, có trường học do mặt bằng chật chội nên đã ký hợp đồng với các bếp ăn công nghiệp. Một số trường lại thiếu cán bộ có chuyên môn về dinh dưỡng để tính toán khẩu phần ăn phù hợp cho từng lứa tuổi, nên hầu như mọi học sinh ăn chung chế độ như nhau. Tình trạng bữa ăn của bé lớp một không khác nhiều so với học sinh lớp 5 là câu chuyện thường xuyên diễn ra ở nhiều trường học. Ngoài ra, từ khi trẻ đi học, do nghĩ rằng các bữa ăn mỗi ngày đã đủ cung cấp dinh dưỡng cho bé nên cha mẹ có xu hướng cắt luôn khẩu phần sữa của con.

Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh (Viện Dinh dưỡng quốc gia) cho biết: “Đa phần các bà mẹ thường cho con ăn các loại thức ăn giàu đạm, béo mà quên rằng trẻ còn cần được bổ sung vitamin, khoáng chất thiết yếu, chất xơ có nhiều trong rau củ quả và các thực phẩm khác. Hậu quả là tuy trẻ bụ bẫm, nặng cân nhưng lại thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng cần thiết, rất dễ khiến trẻ mắc các bệnh liên quan đến xương, sức đề kháng, trí tuệ”.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Hoa - Phó Hội trưởng Hội Dinh dưỡng TP HCM cũng lưu ý khi thiết lập chế độ ăn cho con, các mẹ nên chú ý đến sự đa dạng của thực đơn vì không một thực phẩm đơn lẻ nào trong tự nhiên có thể cung cấp đầy đủ, hợp lý tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng phải có mặt bốn nhóm thực phẩm gồm nhóm giàu chất bột đường (gạo, mỳ, bánh mỳ…), nhóm giàu đạm (thịt, cá, tôm…), nhóm giàu chất béo (dầu olive, bơ, phô mai…), nhóm giàu vitamin và khoáng chất (rau, củ, trái cây…). Nên có nhiều món ăn trong mỗi bữa ăn, thay đổi thực phẩm trong các bữa ăn và đổi món theo ngày và theo mùa.

Dinh dưỡng đầy đủ, vận động hợp lý và uống sữa đều đặn là “chìa khóa” giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Ngoài việc cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cho con, các mẹ nên khuyến khích trẻ rèn luyện thói quen vận động thường xuyên (bằng những hoạt động đơn giản, vừa sức như đi bộ, làm việc nhà, leo cầu thang…) và luyện tập đúng cách các môn thể thao ngoài trời (khoảng 1-2 giờ mỗi ngày) để bé có thể phát triển toàn diện cả về thế chất lẫn trí lực.

Bên cạnh dinh dưỡng đầy đủ và vận động hợp lý, Tiến sĩ Bảo Khanh nhấn mạnh sữa là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, cần thiết cho sự phát triển của trẻ và lại dễ hấp thu. Uống sữa thường xuyên sẽ cung cấp hiệu quả các dưỡng chất mà cơ thể trẻ cần như vitamin A, B, D, can-xi. Vì vậy, mẹ nên cho con uống sữa đều đặn mỗi ngày để con có đủ nguồn dưỡng chất thiết yếu và phát triển khỏe mạnh.

Phương Thảo