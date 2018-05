'Sửa' bộ phận sinh dục cho các em bé không may

Xuất hiện trong buổi họp báo chương trình Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may chiều 12/6 tại Hà Nội, cậu bé khiến không ít người tham dự phải rớt nước mắt.

Anh Nguyễn Văn Du, 35 tuổi, bố bé Sơn kể lại, cháu là con đầu của gia đình anh. Lúc vợ mang thai đi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán bé bị thoát vị bẹn. Thế nhưng đến con khi chào đời, gia đình hốt hoảng vì bé không có bộ phận sinh dục, không có hậu môn, chỉ có khúc ruột lỏng lẻo ở bụng như dương vật, đại tiểu tiện chung một lỗ.

Lúc đó, mạng sống của con chỉ tính bằng giờ, bằng phút, nghĩ cháu không sống được, nhiều người thân khuyên anh nên từ bỏ. Nhưng nghĩ thương con, anh kiên trì đến cùng, các bác sĩ cũng cố gắng để cứu trẻ. Giờ bé đã sống nhưng cuộc hành trình của hai cha con vẫn chưa kết thúc.

Anh Du hy vọng rằng lần phẫu thuật này sẽ giúp con phần nào được sống bình thường. Ảnh: N.P.

"Nước, cả máu liên tục chảy ra 24/24 giờ nên cả ngày cháu phải ngồi bô, di chuyển cũng trên cái bô. Đến lúc đi ngủ thì mới mặc quần, đóng bỉm, thế nhưng hằng đêm tôi vẫn canh giờ dậy 4-5 lần để thay bỉm cho con, không thì con không ngủ được. Nước chảy ra mà không lau đi là cháu ngứa, gãi, nhiều khi gây hăm đỏ, lở loét", anh Du nghẹn lời.

Điều an ủi duy nhất với anh là con rất ngoan, không mè nheo đòi này đòi kia. Đây là lần thứ 3, anh Du đưa con đi khám trong chương trình Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may. Và lần này may mắn cháu đã được chọn.

"Nghe nói mình sắp được phẫu thuật cháu mừng lắm bảo 'Con sắp được đi học rồi, bố ạ', nghe con nói mà lòng tôi đau như cắt. Phẫu thuật cho cháu lần này đỡ được phần nào là tôi vui phần đấy", anh Du chia sẻ.

Bé Sơn là một trong số 26 bé bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục được chọn phẫu thuật đợt này. Hơn 80 bệnh nhân được bác sĩ khám, tư vấn; tái khám cho 17 bệnh nhân đã mổ thành công. Bác sĩ Roberto De Castro, người Italia, bác sĩ người Mỹ gốc Việt Tuệ Đinh, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm và các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiến hành phẫu thuật cho các bé từ ngày 8 đến 22/6. Trong đó có 5 bé được phẫu thuật tái tạo hoàn toàn bộ phận sinh dục.

Bác sĩ Roberto cho biết, ở một số nước trên thế giới, với những trẻ sinh ra bị tổn thương hoặc thậm chí không có bộ phận sinh dục, nhiều bác sĩ coi chuyển đổi giới tính cho trẻ là cách làm hiệu quả. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là giải pháp tốt cho tương lai của các em vì như thế chỉ là thay đổi giới tính về mặt hình thức.

"Còn tôi chọn cách cố gắng phẫu thuật để tái tạo bộ phận sinh dục nam mà đáng lẽ các em phải có, làm sao cho bộ phận này cũng lớn lên và phát triển cùng trẻ. Những trường hợp này thường phải phẫu thuật nhiều lần", bác sĩ Roberto nói.

Bé Thiện Nhân và mẹ nuôi, chị Mai Anh. Ảnh: P.N.

Cũng theo ông, chi phí một phẫu thuật như thế này ở châu Âu và Mỹ dao động khoảng 50.000-80.000 USD. Tuy nhiên, ở Việt Nam với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, y bác sĩ thì tính trung bình một ca khoảng 1.500 USD, tương ứng với 30 triệu đồng.

"Đến nay, chúng tôi chưa hoàn thành việc gây quỹ đủ số tiền cho lần phẫu thuật lần này. Nhưng tôi tin với sự góp sức của cộng đồng, chương trình sẽ thành công", bác sĩ Roberto chia sẻ.

Theo bác sĩ, kết quả đợt phẫu thuật tháng 11 năm ngoái là chấp nhận được. Đến khi trẻ lập gia đình mới đánh giá được các vấn đề về chức năng sinh lý

Chị Trần Mai Anh, mẹ nuôi bé Thiện Nhân, người khởi xướng ý tưởng về hoạt động từ thiện này cho biết, chương trình nhận được 1.000 hồ sơ của các bé với nhiều vết thương khác nhau ở bộ phận sinh dục. Trong đó có nhiều trường hợp nặng, nếu không được phẫu thuật ngay, trẻ có thể bị nhiễm trùng, tử vong.

Theo chị, hiện có nhiều phương pháp tái tạo bộ phận sinh dục. Có thể cấy ghép bộ phận của người khác vào cơ thể bệnh nhân, áp dụng tại các nước có nền y học tiên tiến. Ngoài ra, có thể lắp bộ phận sinh dục giả, nhưng cách làm này chỉ giải quyết được về thẩm mỹ. Phương pháp tái tạo bộ phận sinh dục bằng các mô và mạch máu mà bác sĩ Roberto De Castro đang áp dụng là phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Nó giúp bệnh nhân có cảm giác và bộ phận sinh dục tái tạo có thể lớn lên trên cơ thể, cùng sự phát triển của bệnh nhân.

Cũng trong đợt này, "chú lính chì" Thiện Nhân sẽ có cuộc đại phẫu lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng để gần như trở thành một người đàn ông bình thường. Ca phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài 8 giờ vào ngày 21/6 tới. 6 năm trước, cậu bé mới chào đời đỏ hỏn bị bỏ rơi trong vườn hoang ở Quảng Nam. May mắn được người dân phát hiện nhưng bé đã bị thú hoang cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục. Đến năm 2008, bé được gia đình chị Mai Anh nhận về nuôi và đưa đi chữa trị. Bé cũng được chính bác sĩ Roberto De Castro tái tạo bộ phận sinh dục.

