Sữa mẹ giúp bé có đường ruột khỏe mạnh

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm y khoa, Đại học Duke (Mỹ) đã tìm thấy những em bé bú mẹ thì có đường ruột khỏe mạnh hơn so với bé uống sữa công thức. Cụ thể, các thí nghiệm nuôi cấy cho thấy sữa mẹ giúp nuôi dưỡng những quần thể vi sinh vật độc nhất vô nhị, hỗ trợ cho sự hấp thụ dưỡng chất và thúc đẩy hệ miễn dịch phát triển. Trong khi đó, sữa bò và sữa công thức thì không cho hiệu quả như vậy. "Nghiên cứu này là bằng chứng đầu tiên tìm hiểu ảnh hưởng của dưỡng chất sơ sinh tới cách mà vi khuẩn tăng trưởng, cung cấp cái nhìn rõ hơn về cơ chế đằng sau lợi ích vượt trội của sữa mẹ so với sữa công thức", trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ William Parker cho biết. Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng sữa mẹ làm giảm tỷ lệ tiêu chảy, bệnh cúm và nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ sơ sinh. Nó cũng giúp giảm tỷ lệ trẻ bị dị ứng, tiểu đường type 1 và các bệnh lý khác. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Current Nutrition & Food Science. T. An