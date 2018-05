Sữa nội không nhập nguyên liệu từ nguồn nhiễm khuẩn

Nhiều bà mẹ hoang mang đi đổi sữa Abbott / Abbott thay đổi số lô sữa nghi nhiễm khuẩn phải thu hồi

Trước việc nhiều người tiêu dùng lo ngại về nguồn nguyên liệu nhập ngoại của các công ty sữa trong nước, ông Trần Hữu Đức, Giám đốc quan hệ công chúng công ty Nutifood cho biết, Nutifood không nhập khẩu nguyên liệu đạm whey từ công ty Fonterra tại New Zealand.

"Hiện tại, Nutifood chỉ sử dụng nguyên liệu đạm whey duy nhất cho sản phẩm giảm cân người lớn Slim Max, nhập khẩu từ một công ty tại Mỹ. Các dòng sản phẩm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, công ty đang hợp tác sản xuất và nhập khẩu nguyên lon từ Thụy Sĩ”, ông Đức khẳng định.

Sự cố sữa nhiễm khuẩn khiến người tiêu dùng tỏ ra đắn đo khi chọn lựa sữa cho con. Ảnh: Lê Phương.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cũng cho biết, ngày 5/8, công ty đã có báo cáo với Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế về việc trong thời gian qua không sử dụng nguyên liệu đạm whey của Fonterra cho bất kỳ sản phẩm sữa nào của Vinamilk. Bà Hương khẳng định nguyên liệu đạm whey đang sử dụng cho sản xuất các sản phẩm sữa bột của Vinamilk đều được nhập khẩu từ Mỹ và EU. Sự cố nhiễm độc đối với lô sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein 80 từ Fonterra không ảnh hưởng gì đến sản phẩm của Vinamilk.

Công ty FrieslandCampina Việt Nam cũng thông báo khẳng định không mua bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm khuẩn từ New Zaeland nên tất cả các sản phẩm bán ở Việt Nam đều an toàn cho người sử dụng.

Trước thông tin nhiều hãng sữa tiến hành thu hồi, đổi trả sản phẩm vì bị nghi nhiễm vi khuẩn Clostridium có trong đạm whey do Fonterra sản xuất và cung cấp, công ty Fonterra phát đi thông tin vào chiều 5/8 khẳng định các sản phẩm thành phẩm của công ty hoàn toàn an toàn về chất lượng.

Tổng giám đốc Fonterra Brands Việt Nam, ông José Miguel Porraz Lando cho biết, toàn bộ các sản phẩm thành phẩm mang thương hiệu Fonterra tại Việt Nam bao gồm Anmum, Anlene, Anchor, Chesdale và Baker’s Mix, đều an toàn và không bị ảnh hưởng bởi sự cố về chất lượng của chất đạm whey cô đặc.

“Tại Việt Nam, chúng tôi đang phối hợp cùng các cơ quan hữu quan hỗ trợ việc cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc”, ông cho biết thêm.

Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, để ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm nhiễm khuẩn Clostrium Botulinum, Cục đang triển khai nhiều biện pháp. Thứ nhất, yêu cầu cầu tất cả doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất sữa và chế phẩm từ sữa phải báo cáo về Cục toàn bộ nguyên liệu cũng như sản phẩm nhập từ New Zealand, đặc biệt do công ty Fonterra sản xuất nhất là lô có nhiễm vi khuẩn. Thứ hai, yêu cầu cơ quan kiểm tra nhà nước tăng cường kiểm tra vi khuẩn Clostridium Botulinum khi hàng nhập về Việt Nam. Thứ ba, Cục yêu cầu các công ty khẩn trương thu hồi, báo cáo về Cục, đặc biệt thông báo đến người tiêu dùng.

Ông Trung cũng khuyến cáo người dân xem đáy hộp sữa về số lô có trùng với các lô đã bị thu hồi không. Nếu đã cho trẻ dùng thì lưu ý xem con có biểu hiện nôn hay tiêu chảy không thì đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngày 4/8 Công ty Abbott Việt Nam thông báo thu hồi sữa Similac GainPlus EyeQ cho trẻ 1-3 tuổi xuất xứ từ New Zealand vì nghi nhiễm khuẩn Clostridium gây liệt cơ thần kinh. Gần 13.000 thùng sữa Similac sẽ phải triệu hồi. Sau đó Công ty Danone Việt Nam cũng thu hồi hơn 600 thùng sữa Dumex Gold bước 2 loại 800g với lý do tương tự. Nguyên liệu của các lô hàng này đều do tập đoàn Fonterra của New Zealand cung cấp. Cục An toàn thực phẩm Việt Nam cũng cảnh báo sữa Karicare nguồn gốc từ New Zealand cũng bị nhiễm khuẩn. Sữa Karicare chưa được đăng ký bán ở Việt Nam.

Tập đoàn Fonterra với hơn 16.000 nhân viên là nhà cung cấp nguyên liệu sữa của rất nhiều công ty thực phẩm thế giới. Fonterra đồng thời là nhà chế biến sữa lớn nhất thế giới với sản lượng hơn 2 triệu tấn mỗi năm. Nhà sản xuất này mới đây phát hiện một lô nguyên liệu đạm whey bị nhiễm khuẩn Clostridium, và đã phân phối hàng đến nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Lê Phương - Nam Phương