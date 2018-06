Sức khỏe cần được chăm sóc định kỳ

Thói quen "bỏ quên" sức khỏe khiến ngày càng nhiều người mắc bệnh nguy hiểm, khi phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn, dẫn đến tỷ lệ tử vong dần gia tăng. Cùng với đó, tốc độ phát triển kinh tế đã phát sinh ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như: ô nhiễm môi trường, nguồn nước, thực phẩm và lối sống không lành mạnh… Tất cả đã và đang gây ra nhiều loại bệnh hiểm nghèo đe dọa tính mạng con người.

Thực tế, hàng loạt những căn bệnh "thời đại" như: ung thư, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim... đang có xu hướng tăng nhanh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim hằng năm tăng 5-20% và có chiều hướng ngày càng trẻ hóa, theo nghiên cứu mới đây của Viện Tim mạch quốc gia. Tỷ lệ bệnh nhân mắc đái tháo đường tăng vọt theo cấp số nhân với 211% sau 10 năm, theo kết quả điều tra mới đây của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Số bệnh nhân ung thư mắc mới hằng năm là 150.000 người và có 75.000 người tử vong mỗi năm, theo Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư.

Điều đáng báo động là rất nhiều người mắc bệnh rơi vào tình huống phát hiện quá muộn dẫn đến việc không thể chữa trị được. Và cũng không ít trường hợp may mắn phát hiện bệnh sớm nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn. Ước tính kinh phí điều trị một bệnh hiểm nghèo thường lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có thể hàng tỷ đồng tùy thuộc vào phác đồ điều trị. Khi một gia đình không may có người mắc bệnh, ngoài việc mất đi khoản thu nhập từ người bệnh, họ còn phải xoay sở một nguồn tài chính lớn để chứa trị bệnh, đi kèm với gánh nặng về mặt tâm lý thường trực.

Vì vậy, mỗi cá nhân phải học cách giữ gìn sức khỏe bằng cách chủ động xây dựng những kế hoạch bảo vệ sức khỏe ngay từ sớm. Bên cạnh việc thực hiện lối sống lành mạnh như ăn uống phù hợp, thường xuyên luyện tập thể thao, nuôi dưỡng tinh thần tích cực, lạc quan trong cuộc sống..., con người cần kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần hoặc một năm một lần.

Ngoài ra, việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cũng là một trong những cách dự phòng rủi ro về mặt tài chính nếu không may bệnh tật bất ngờ ập đến. Mới đây, công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam đã triển khai sản phẩm bảo hiểm dành cho 43 loại bệnh hiểm nghèo với tên gọi An Khang Bảo gia Toàn diện. Đây là sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có phạm vi bảo vệ khá rộng so với các loại hiện có trên thị trường.

Theo đó, khách hàng được nhận quyền lợi hỗ trợ tầm soát bệnh định kỳ tương đương 5% số tiền bảo hiểm mỗi 2 năm một lần kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm lần thứ 4 nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời đối với các loại bệnh hiểm nghèo. Trong trường hợp người được bảo hiểm phải điều trị bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (cụ thể là điều trị ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung, vú hoặc ruột và điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn) thì còn có thể nhận được hỗ trợ lên đến 20% số tiền bảo hiểm. Với quyền lợi bảo vệ lên đến hai lần, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất và tiếp tục chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm khi họ mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ hai. Việc chi trả này giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng về tài chính và củng cố tinh thần để vượt qua bệnh tật thành công.

Ngọc Bích