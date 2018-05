Sức sống mãnh liệt của em bé sinh non chưa đầy 22 tuần thai

'Ông ngoại phòng cấp cứu' 12 năm chăm sóc trẻ sinh non

Ba năm trước vợ chồng Courtney Stensrud tưởng như đã mất đứa con gái bé bỏng. Chào đời khi chỉ mới hơn 21 tuần thai, bé là trường hợp sinh non nhất còn sống được y văn thế giới ghi nhận.

Ảnh minh họa: CNN.

Chia sẻ với CNN, bác sĩ Kaashif Ahmad từ Bệnh viện Nhi Methodist phụ trách chăm sóc hai mẹ con nhà Stensrud kể lại, năm 2014 Courtney chuyển dạ sớm do vỡ ối non và viêm màng ối. Tại phòng sinh, đội ngũ y tế thông báo với sản phụ về khả năng sống sót cực thấp của em bé.

Khi ấy ôm trong tay con gái nặng vỏn vẹn 0,4 kg với dây rốn còn chưa cắt, Courtney nghẹn ngào. "Tôi lắng nghe bác sĩ nhưng cảm thấy thâm tâm nhủ rằng chỉ cần hy vọng, niềm tin. Con chỉ mới 21 tuần và 4 ngày thì sao, tôi không quan tâm", bà mẹ hồi tưởng.

Trên thực tế, ở Mỹ, 22 tuần thai được coi là ngưỡng an toàn thấp nhất cho trẻ sinh non. Dưới ngưỡng này, cơ hội sống vô cùng mong manh. Bản thân bác sĩ Ahmad ban đầu không định hồi sức cấp cứu cho em bé sơ sinh nhà Stensrud, nhưng ông đã nghĩ lại khi người mẹ nài nỉ. "Chẳng có lý do nào để tin bé sẽ vượt qua song tôi vẫn quyết định thử vận may", vị bác sĩ trải lòng.

Nhanh chóng, bé gái vừa chào đời được đặt dưới máy sưởi và lắp ống thở. Dần dần, nhịp tim bệnh nhi tăng lên, cơ thể chuyển từ xanh tím sang hồng. Vài phút sau, bé bắt đầu cử động và tự thở. Trải qua 126 ngày nằm viện, cô bé về nhà với gia đình và tiếp tục lớn lên như những đứa trẻ khác.

Ba năm trôi qua, dù nhỏ hơn đôi chút so với bạn đồng lứa, con gái của Courtney vẫn đạt kết quả trung bình trong các bài kiểm tra về nhận thức, vận động, ngôn ngữ. Bé không xuất hiện bất cứ triệu chứng bất thường nào về thính giác, thị giác hay bại não và hiện theo học trường mầm non. "Nếu không nói, mọi người sẽ nghĩ con là một đứa trẻ ba tuổi bình thường", Courtney chia sẻ.

Trên tờ Pediatrics, bác sĩ Ahmad cho biết ông cùng đồng nghiệp báo cáo trường hợp trên với mong muốn kêu gọi nghiên cứu thêm về trẻ sinh non. "Có thể nhiều em bé 21 tuần thai chào đời an toàn ở những nơi khác mà chúng ta chưa biết", bác sĩ viết. "Bệnh nhi Stensrud đã hồi phục tốt nhưng không nên vội vã mong chờ điều tương tự với mọi ca sinh non. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng trước khi kết luận". Bên cạnh đó, bác sĩ Ahmad tin rằng kinh nghiệm từ em bé nhà Stensrud sẽ hỗ trợ các chuyên gia y tế lựa chọn phương pháp chăm sóc trẻ sinh non dưới 22 tuần.

Về phần mình, Courtney hy vọng câu chuyện của gia đình cô sẽ cổ vũ những gia đình chung cảnh ngộ. "Trước kia, tôi không biết gì về khả năng sống sót của các bé 21 tuần tuổi do quá ít thông tin. Giờ đây, nếu bà mẹ nào đó đang kiếm tìm trên Google, câu chuyện này sẽ đem tới cho họ niềm tin và hy vọng, dù chỉ là chút ít".

Minh Nguyên