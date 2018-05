Suýt mất quả thận bởi tai nạn cán chó

Chẩn đoán chính xác của bác sĩ cứu sống bé bị chấn thương sọ não / Nối thành công 2 ngón tay đứt lìa do nổ bánh xe

Bệnh nhân ở Long An nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương do tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân vỡ thận bên trái độ 4, thận chảy máu. Các bác sĩ khoa Ngoại Niệu vừa hồi sức vừa điều trị bảo tồn giữ lại thận cho bệnh nhân. Tình hình tiến triển khá thuận lợi đến khoảng một tháng sau, kết quả chụp CT phát hiện khối thoát nước tiểu ở vùng thận bị tổn thương, tạo thành một khối u chứa dịch gồm nước tiểu và máu.

Các bác sĩ đã xử lý phần tổn thương bằng cách đặt một sonde niệu quản dẫn lưu từ vùng tổn thương ra bàng quang để bệnh nhân tiểu ra ngoài, song song đó là một ống dẫn lưu ở vùng bể thận ra da. 7 ngày sau bệnh nhân tiểu ra máu lượng nhiều, các bác sĩ hội chẩn thống nhất phương án can thiệp cầm máu, bảo tồn thận. Nếu can thiệp thất bại thì phải cắt bỏ thận.

Giữ lại được quả thận, sức khỏe nam bệnh nhân đang hồi phục tốt. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Ngô Minh Tuấn, Trưởng Khoa Can thiệp mạch máu cho biết bệnh nhân được can thiệp mạch máu trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Đây là tình trạng chảy máu muộn nên chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Các trường hợp can thiệp trong tình huống này thường trong giai đoạn cấp cứu, máu đang chảy nên việc chẩn đoán để chọn lọc chính xác vị trí sẽ rõ hơn. Trường hợp này vấn đề đặt ra là phải chẩn đoán vị trí thận chảy máu để khoanh vùng tổn thương bằng kỹ thuật siêu chọn lọc những mạch máu nhỏ. Từ đó quyết định tắt đúng động mạch gây tổn thương, bảo tồn những nhánh nguyên vẹn chứ không tắt mạch bao trùm như trước kia, hạn chế tối đa tổn thương mô thận, có thể giữ được quả thận nhiều nhất.

"Thận được chia thành 5 cấp độ vỡ. Bệnh nhân vỡ cấp độ 4 là rất nặng. Thông thường trước đây phương án điều trị chỉ bảo tồn chấn thương nặng độ 1 hoặc 2. Tình huống xấu nhất nếu không bảo tồn được thì phải cắt bỏ thận", bác sĩ Tuấn phân tích.

Bác sĩ Đoàn Trí Dũng, Trưởng Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu cho biết, rất may ca mổ đã bảo toàn được thận cho bệnh nhân, một tuần hậu phẫu, nước tiểu đã hoàn toàn trong, không còn chảy máu. Bệnh nhân tươi tỉnh, ăn uống bình thường.

Túc trực chăm con ròng rã hơn một tháng qua, mẹ bệnh nhân cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi được bệnh viện thông báo làm can thiệp mạch máu với chi phí tương đối lớn đã không biết phải xoay sở thế nào vì không đủ tiền. Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đã vận động giúp chi phí, con trai bà được cứu sống, giữ được quả thận khỏe mạnh để trở về tiếp tục với vai trò trụ cột gia đình.

Lê Phương