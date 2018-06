Suýt phải cưa chân sau khi bị nhện góa phụ cắn

Dùng nọc nhện chữa bệnh tim / Bệnh sốt rét có nguy cơ bùng phát

Hynes bị con nhện độc được mệnh danh là nhện góa phụ, ẩn dưới ga trải giường cắn vào chân. Theo phản xạ, bà mẹ 4 con nhanh chóng ném tấm chăn ra rồi nhảy khỏi giường. Hynes không thể nhìn rõ con nhện vì nó đã bò đi ngay lập tức.

Hynes nhớ: “Tôi cảm thấy có con gì đó bò lên chân ở dưới tấm chăn, tôi cố gắng đánh động để đuổi nó đi nhưng có lẽ nó nghĩ bị tấn công nên đã cắn vào chân tôi. Tôi cảm nhận được sự đau đớn ngay sau đó”. Chồng cô là Darrin nhìn vết cắn biết ngay do nhện. Cả nhà xới tung phòng ngủ nhưng không tìm thấy dấu vết của con nhện đó.

Đêm ấy Hynes không thể chợp mắt nổi, chân in hằn những vết răng nanh của con nhện và bắt đầu co giật không thể kiểm soát được. Nọc độc nhanh chóng lan rộng lên khắp chân cô. Ngày hôm sau Hynes được người nhà đưa đến Bệnh viện Downe ở Downpatrick trong tình trạng tay chân sưng to gấp đôi bình thường.

Các bác sĩ lo sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn cái chân bị nhiễm độc bởi chất độc đã lan xuống tận mắt cá, bàn chân của bệnh nhân. Thuốc kháng histamine và thuốc kháng sinh nọc độc vẫn không ngăn được tốc độ lan truyền nọc độc khắp chân. Bệnh nhân đau đớn, chân sưng to đóng vảy và chảy mủ, không đi lại được.

Chân của Hynes sưng to gấp đôi kích cỡ bình thường. Ảnh: SWNS

Cuối cùng, may mắn là sau 4 lần điều trị kháng sinh, vùng chân nhiễm trùng của bệnh nhân đã được kiểm soát. Hynes phải đến bác sĩ mỗi ngày trong suốt 3 tuần liên tiếp để rửa và khắc phục vết thương. Hiện chân của cô đã hồi phục tốt hơn nhưng phải một thời gian sau nữa mới có thể đi lại bình thường được.

Chồng Hynes cuối cùng đã bắt được con nhện độc và thả nó đi ở sân sau của ngôi nhà. Ở Anh có 7 loại nhện góa phụ. Nhện góa phụ có tên khoa học là Steatoda nobilis, một trong 10 loài nhện độc ở Anh. Nhện góa phụ làm tổ ở bất cứ nơi nào khi trời tối và điều kiện ẩm ướt. Loại nhện này không hung hăng và nó chỉ cắn nếu bị khiêu khích, ví dụ khi bị người cố gắng đuổi hoặc bắt chúng ở quần áo hoặc trên giường.

Linh Nga (Theo mirror)