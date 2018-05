Tác dụng 'cải lão hoàn đồng' của trái bơ

Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy, tinh dầu trong trái bơ có khả năng chống lại các gốc tự do, tức là phân tử có hại gây lão hóa tế bào, bệnh tim và ung thư. Quá trình vô hiệu hóa này được thực hiện ngay bên trong ti thể của tế bào (cơ quan có chức năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng).

Tinh dầu trong trái bơ có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và đẩy lùi quá trình lão hóa. Ảnh: onenewspage.

Nhà nghiên cứu Christian Cortes Rojo đến từ Đại học de San Nicolas de Hidalgo (Mexico) cho biết, gốc tự do là chất thải của quá trình trao đổi chất tự nhiên trong cơ thể. Nó tàn phá cơ thể, gây ra phản ứng dây chuyền, phá hủy màng tế bào, protein, thậm chí phá hoại cả ADN. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, lão hóa, thậm chí ung thư.

Ông phân tích, mặc dù chất chống ôxy hóa cũng được tìm thấy trong một số rau quả như cà rốt, cà chua, song những chất này không thể can thiệp trực tiếp vào ti thể giống như tinh dầu của trái bơ. Thông thường theo tiến trình tự nhiên, các gốc tự do sẽ xâm nhập vào ti thể và ngăn chặn quá trình chuyển hóa năng lượng khiến cho tế bào nhanh bị lão hóa và chết đi. Tuy nhiên khi chất chống ôxy hóa từ tinh dầu bơ có mặt, nó sẽ đấu tranh chống lại gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên này.

Phát hiện trên được công bố trong hội nghị thường niên của Hội sinh học phân tử và sinh hóa Mỹ vừa qua.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, chất chống ôxy hóa được tìm thấy trong trái bơ cũng giống như trong dầu ôliu ở miền Địa Trung Hải.

Phát biểu trên trang Onenewspage, ông Rojo cho rằng, nếu như dầu ôliu được xem là "thần dược" giúp hạn chế bệnh mãn tính ở miền Địa Trung Hải thì sau phát hiện này, quả bơ có thể được ví như "dầu ôliu ở Mỹ" vậy.

Thi Trân