Tác hại của hôn nhân

Nghiên cứu, do ủy ban sức khỏe của Anh đặt hàng, đã tìm thấy rằng những người có vợ (chồng) thì bị tụt hậu xa so với mức khuyến cáo tập thể dục 150 phút mỗi tuần, so với người còn độc thân hoặc đã ly hôn. Theo Times of India, trong khảo sát do Đại học Loughborough thực hiện, 100 người trưởng thành được đeo thiết bị đo trong 2 tuần, để theo dõi bước đi của họ, và phải trả lời bảng câu hỏi về hoạt động hàng ngày của mình. Kết quả là, 76% đàn ông và 63% phụ nữ có gia đình không đạt mức tập khuyến cáo trong các môn chạy, đi xe đạp, bơi hoặc chơi các môn thể thao khác. Ngược lại, trong nhóm độc thân hoặc đã ly dị, con số này chỉ là 24% nam và 33% nữ. Tiến sĩ Len Almond, từ Đại học tổng hợp St Mary cho biết, "Vì người kết hôn thường già hơn và có nhiều nghĩa vụ hơn với con cái cũng như các vấn đề khác, đây có thể là lý do khiến họ phải cắt bớt các vận động thể dục hàng ngày. T. An