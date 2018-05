Tai biến sau tiêm văcxin xảy ra ở vùng sâu xa do bảo quản kém

Theo bà Đặng Hồng Thúy, Giám đốc Công ty Hồng Thúy - đơn vị nhập khẩu, phân phối độc quyền văcxin dịch vụ Pentaxim toàn miền Bắc, có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu Pentaxim nghiêm trọng như vừa qua.

- Thứ nhất là tình trạng thiếu hàng toàn cầu do nhu cầu tăng, do nhà máy thay đổi dây chuyền sản xuất. Bình thường Pentaxim chỉ chiếm 30% thị trường, còn lại văcxin 6 trong 1 Infanrix Hexa. Tuy nhiên do sự cố “đứt hàng” nên lượng thiếu hụt Infanrix đổ dồn sang Pentaxim.

- Thứ hai, Việt Nam xảy ra một số sự cố tai biến nghiêm trọng sau tiêm Quinvaxem , làm gia tăng nhu cầu tiêm Pentaxim.

- Thứ ba do truyền thông về tai biến sau tiêm Quinvaxem chưa rõ ràng, thiếu minh bạch khiến người dân hiểu lầm rằng văcxin dịch vụ tốt hơn nên đổ xô chen lấn, tiêm bằng được. Câu chuyện ở Hà Nội vừa là hội chứng đám đông, vừa do áp lực tâm lý.