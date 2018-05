Tai họa từ massage không đúng cách

Đột quỵ sau khi massage cổ ở spa / Vì sao nên massage chân trước khi lên giường

Các chuyên gia cảnh báo massage không đúng cách có thể gây liệt người. Ảnh minh họa: Health.

Theo Jiankang, massage mang lại nhiều lợi ích. Khi trong người cảm thấy mệt mỏi, massage giúp bạn thư thái tinh thần. Song bạn nên cẩn thận khi lựa chọn nhân viên massage để được xoa bóp đúng cách tránh tai nạn đáng tiếc.

Bác sĩ Chu Vĩ làm việc tại Bệnh viện Đông y thành phố Nam Kinh kể có lần ông khám bệnh cho một cô bé 10 tuổi có nguy cơ bị liệt nửa người. Qua thăm khám, bác sĩ ngạc nhiên khi biết nguyên nhân khiến bệnh nhi rơi vào trình trạng này là do massage không đúng cách.

Người cha kể rằng lúc đầu cô bé chỉ bị đau nhẹ ở vùng gáy, gia đình đưa em đi massage với hy vọng sẽ giúp giảm nhẹ bệnh. Khi nhân viên massage thao tác đến phần cổ thì nghe một tiếng “rắc”, cô bé khóc thét lên vì đau đớn và không thể cử động cổ được.

Bác sĩ kết luận, do massage không đúng cách nên khớp nối giữa đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai của bé bị trật khớp. Đây là bộ phận vô cùng quan trọng, không những giúp cổ cử động linh hoạt mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cơ thể. Nếu khớp nối này gặp vấn đề sẽ làm tổn thương đến tủy sống, thậm chí khiến bệnh nhân có nguy cơ bị liệt nửa người.

Bác sĩ Chu Vĩ cho biết đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó từng có một số bệnh nhân đến khám do hệ lụy của massage, thậm chí có người còn phải chịu liệt, tàn phế suốt đời. Một người đàn ông 40 tuổi, do đau lưng nên đi massage thư giãn, kết quả bị gãy đốt sống lưng thứ ba do nhân viên xoa bóp dùng sức quá mạnh. Bác sĩ giải thích, đốt sống lưng thứ ba khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến tủy sống và gây liệt nửa người.

Tương tự, một thanh niên 26 tuổi làm việc tại Quảng Châu, massage không đúng cách khiến hình thành huyết khối trong mạch máu, mấy hôm sau anh bị đột quỵ khi đang làm việc. Một người phụ nữ suýt bị sảy thai khi massage định kỳ tại một trung tâm xoa bóp. Điều lạ là cô gái này đã dặn dò nhân viên tránh xoa bóp vùng bụng và lưng, chỉ massage vùng cổ và tứ chi. Bác sĩ giải thích, huyệt ở hõm vai có thể điều chỉnh vị trí thai nhi. Nếu thai nhi đang ở vị trí bình thường mà tác động vào huyệt này sẽ dẫn đến sảy thai.

Linh Ngọc