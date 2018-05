Tai nạn từ viên thuốc nguyên vỉ

Các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM cho biết, bệnh nhân nhập viện ngày 5/8 trong tình trạng rát trong cổ, nuốt khó, đau ngực. Nghi ngờ loét thực quản, các bác sĩ cho nội soi thì phát hiện một viên thuốc còn nằm trong vỉ.

Vỉ thuốc có bốn cạnh sắc nhọn nên nguy cơ rách thực quản dẫn đến chảy máu là rất cao. Phải mất đến hàng giờ đồng hồ, dị vật mới được gắp ra thành công.

Viên thuốc còn vỉ gây thủng ruột non một bệnh nhân. Ảnh: Trung Hào

Bệnh nhân cho biết, một ngày trước khi nhập viện, anh bị cảm nên tự mua thuốc uống. "Một liều thuốc có nhiều viên, có lẽ do uống cả ngụm chứ không uống từng viên một nên viên thuốc còn vỉ nằm lẫn mà tôi không thấy", bệnh nhân nói.

Cuối tháng 7, các bác sĩ của một bệnh viện ở Hưng Yên cũng đã phải mổ cấp cứu cho một bệnh nhân bị gây thủng thực quản do viên thuốc còn nằm trong vỉ nằm kẹt trong thực quản. Nghiêm trọng hơn, dị vật sau khi ra ngoài đã gây biến chứng tràn dịch phổi khiến bệnh nhân suy hô hấp. Các bác sĩ đã phải mất gần một tuần dẫn lưu dịch màng phổi kết hợp điều trị kháng sinh kháng viêm, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân sau đó cho hay, anh bị sưng nướu răng nên phải uống thuốc và tai nạn xảy ra khi anh vừa uống thuốc vừa xem tivi. "Tôi cứ tưởng nuốt vào sẽ không sao nhưng sau đó lại bị đau ngực và sốt cao", bệnh nhân nói.

Một trường hợp khác, bệnh nhân 40 tuổi ở Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng đau buốt hậu môn, đi tiêu ra máu nhiều ngày liền. Phải mất nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ mới phát hiện viên thuốc còn vỉ nằm trong hậu môn và khẩn trương mở hậu môn gắp lấy dị vật an toàn. Nguyên nhân khiến chảy máu là do trên đường đi "thoát thân", viên thuốc còn vỏ bọc sắc nhọn đã cắt vào dạ dày, ruột non, ruột già và cuối cùng kẹt lại.

Bệnh nhân cho biết, vài ngày trước đó, bệnh nhân có mua thuốc uống, do các viên trong vỉ được cắt rời để dễ phân chia số thuốc uống mỗi bữa nên khi uống, vì không để ý nên bệnh nhân đã uống nhầm cả viên thuốc chưa bóc vỏ.

Thuốc còn vỉ có thể lẫn trong các viên thuốc khác khiến người uống không thấy. Ảnh: Trung Hào.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng cho biết từng cấp cứu một bệnh nhân 82 tuổi bị thủng ruột non do uống thuốc còn trong vỉ.

"Chụp MSCT 64 lát cắt ở phần bụng của bệnh nhân, dị vật hiện lên là một viên thuốc nang còn nguyên vỉ bọc bên ngoài và vỏ kẽm. Bệnh nhân lập tức được phẫu thuật cấp cứu. Người nhà cho biết, 3 ngày trước bà cụ uống một số thuốc điều trị cao huyết áp và tiểu đường, sau khi uống thì bắt đầu than đau bụng và nôn ói", một bác sĩ nói.

Theo các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, kẹt dị vật là viên thuốc còn vỉ kẽm rất hay gặp với những người lớn tuổi, mắt kém hoặc những người uống thuốc vội.

Để phòng tránh tai nạn này, các bác sĩ khuyên những gia đình có bệnh nhân lớn tuổi, hay mắc chứng lãng quên, người nhà nên bóc sẵn thuốc cho người thân. Ngoài ra, khi uống cần chọn nơi có ánh sáng, nên uống chậm, uống từng viên.

Trong trường hợp trót nuốt nhầm viên thuốc còn vỉ kẽm, nên đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Trung Hào