Tại sao nam chết sớm hơn nữ

Phụ nữ thường sống thọ hơn các quý ông. Ảnh: Wordpress

Tạp chí LiveScience cho hay, các khoa học so sánh loài thú theo chế độ một bạn đời (nhóm 1) với loài thú nhiều bạn đời (nhóm 2), trong đó một con đực se duyên với nhiều con mái. Họ nhận thấy, con đực thuộc nhóm 1 như loài chim vùng Bắc Âu, ít ganh đua giành mái hơn con đực trong nhóm 2, như chim blackbird ở Bắc Mỹ hay khỉ vùng nhiệt đới. Con đực thuộc nhóm 2 chóng già và chết sớm là vậy.

Sau khi nghiên cứu khoảng 20 loài thú có xương sống, hai khoa học gia Tim Clutton-Brock và Katia Isvaran thuộc Đại học Cambridge (Anh) nhận thấy con đực thuộc nhóm 2 càng nhiều mái chừng nào thì càng mau già và chết sớm hơn con mái chừng nấy. Cũng vì phái nam già nhanh và chết sớm hơn phái nữ, nên các nhà nghiên cứu gợi ý rằng "vào thời đại khi sinh lý loài người tiến hóa, có thể vào thời Đồ Đá, tiêu chuẩn của đời sống hôn nhân lúc đó là đa thê nhiều vợ, do đó phải tranh giành và... chết sớm". Tuy nhiên, hai khoa học gia nhấn mạnh rằng, điều đó không chứng minh cho tình trạng đa thê hay quan hệ "linh tinh" của phái nam thời nay.

Giải thích tình trạng đa thê trong thế giới loài vật, nhà nghiên cứu Tim Clutton-Brock nói rằng, con đực muốn tinh trùng của mình đậu thai với nhiều trứng trong khi ngược lại con mái chỉ muốn trứng của mình đậu thai với tinh trùng của con khỏe nhất. Do vậy các con đực phải đấu tranh với nhau mới chen chân đến gần được bầy mái. Thông thường, con nào khỏe, thân hình vạm vỡ (tức lượng tinh trùng cao) hay chiếm được ưu thế trong việc ganh đua. Con mái chỉ cần chờ cho chiến tranh tàn lụi chỉ còn một anh hùng và chọn làm bạn tình.

Chuyển sang thế giới loài người thì theo Lão Tử và nhiều triết giáo khác, bảo tồn khí dục kéo dài tuổi thọ, phương Tây nghĩ ngược lại. Sinh hoạt tình dục làm nhả một số hormone vào cơ thể, gia tăng sự trìu mến và quyến luyến, đồng thời chống lại tình cảm cô đơn, trầm cảm. Như vậy, duy trì sinh hoạt tình dục lâu dài là một phương pháp thể dục, giảm stress, mang lại lợi ích tinh thần và xã hội. Theo sách The RealAge, khoái cảm càng nhiều (100 lần mỗi năm) có thể kéo dài tuổi thọ từ 3 đến 8 năm, chứng minh khoa học cho thấy phái nam có tỷ lệ đạt cực khoái nhiều giảm đến 50% nguy cơ chết trẻ.

Nam giới mạnh hơn nữ giới nhưng có thể chết sớm hơn nữ giới trung bình 7 năm, nguyên nhân không phải do sinh học nhưng vì khuôn mẫu về cách sống, theo một nghiên cứu tại Đại học Emory ở Atlanta, Mỹ.

Nam giới dường như chết nhiều hơn do bạo lực hoặc tai nạn và họ có vẻ như ít muốn được chăm sóc sức khỏe hơn khi cảm thấy không được khỏe. Jean Bonhomme, bác sĩ về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Emory nói: "Nam giới đã được dạy cho biết phải kiềm chế đau đớn và không phản ứng lại các triệu chứng bệnh tật".

Tạp chí USD Today khi trích dẫn cuộc nghiên cứu, viết: "Việc thay đổi tập tính về sức khỏe của nam giới gần như là điều cần phải hết sức khéo léo giống như việc thay đổi sinh học của họ".

Bà Marianne Legato, trong cuốn "Why Men Die First", đã đưa ra một số lý do giải thích tại sao nam giới thường có cuộc sống ngắn hơn nữ giới. Thứ nhất, theo cuốn sách là do sự thiếu hụt về mặt cấu tạo sinh học. Trong khi tất cả các tế bào trong cơ thể nữ giới có tới 2 nhiễm sắc thể X, thì nam giới chỉ có 1 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y. Nhiễm sắc thể này lại chỉ có kích thước bằng một nửa nhiễm sắc thể X. Do vậy, sự hoán đổi trong nhiễm sắc thể X nhiều hơn từ 3 đến 6 lần so với nhiễm sắc thể Y.

Hai nhiễm sắc thể X sẽ bổ sung cho nhau, giúp bảo vệ cơ thể nữ giới khỏi mọi nguy hại. Sự thiếu hụt này có thể là một phần trong lý do giải thích tại sao nam giới thường hay nhiễm phải những tật xấu, bệnh ung thư và nhiều vấn đề về sức khoẻ khác.

Nguyên nhân thứ hai là những "đe dọa" ngay từ khi mới sinh. Khi một bé trai sinh ra, bé sẽ ở trong sự đe dọa của thần chết cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với một bé gái. Hệ thống miễn dịch yếu, sự phát triển phổi yếu, lượng máu đến bào thai không đủ chính là "những kẻ có tội" gây ra các bệnh ở bé trai sơ sinh như: xuất huyết não, cơ thể bị dị tật bẩm sinh, bệnh viêm phổi, và ống niệu nhiễm khuẩn.

Nguyên nhân thứ ba, theo Marianne Legato là nam giới thường bị mắc chứng rối loạn. Một bài báo được đăng trên tờ tạp chí Y học Anh đã lưu ý rằng các chứng rối loạn, bao gồm khả năng đọc bị chậm, điếc, tâm thần, chứng hiếu động thái quá và thiếu tập trung (ADHD), mù, rối loạn các chức năng của cơ thể, sự vụng về, tật nói lắp, hội chứng nổi loạn thường xảy ra ở nam giới và cao gấp 3 đến 4 lần ở nữ giới. Chính những biểu hiện này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự tử vong ở nam giới trong cuộc sống thường nhật.

Nam giới thường hay bị suy sụp, đây cũng là lý do khiến họ "chết yểu". Mặc dù là nữ giới thường có khả năng tự tử cao hơn khi gặp vấn đề về mặt tâm lý hay tinh thần nhưng thực tế tỷ lệ nam giới chết do tự sát lại cao gần gấp 4 lần nữ giới.

Nam giới thường làm các công việc nguy hiểm hơn. Các công việc nguy hiểm như là thủy thủ, sĩ quan cảnh sát, công nhân xây dựng, thì thường là do nam giới đảm nhiệm. Cũng như thế, nam giới còn bị đe dọa mạng sống khi phải tham gia vào các xung đột quân sự.

Theo Gia đình và xã hội