Tầm soát và điều trị bệnh tim miễn phí cho trẻ nghèo

Tỷ lệ trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh ở Việt Nam ở mức cao.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang tổ chức khám tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh và mắc phải cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trẻ được bác sĩ khám lâm sàng và siêu âm tim, các trường hợp có chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch sẽ được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM theo dõi và điều trị. Toàn bộ chi phí điều trị do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Trung tâm Tim mạch.

Khám và chữa bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo là hoạt động thường niên của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM triển khai tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Trung bình mỗi năm chương trình khám tầm soát cho khoảng 2.000 trường hợp, phẫu thuật và can thiệp điều trị 400 bệnh nhi.

Năm nay, ngày 3/3 đoàn khám tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực thành phố Châu Đốc, ngày 4/3 khám tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Đăng ký khám tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, điện thoại 08 39 525 161.

Trần Ngoan