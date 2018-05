Tăng 'phong độ' sai cách nam giới dễ gặp biến chứng tim mạch

Những thói quen khiến nam giới 'yếu' đi / Kéo dài tuổi 'yêu' cho nam giới

Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, những năm gần đây, số nam giới từ 40 tuổi trở lên sử dụng Testosterone ngoại sinh (hóa chất tổng hợp) tăng gấp 3 lần. Việc làm này lợi bất cập hại, nhất là đối với bệnh nhân tim mạch.

Bổ sung hóa chất tổng hợp trực tiếp vào cơ thể là biện pháp cám dỗ nhiều nam giới muốn lấy lại “phong độ” nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tùy tiện sử dụng các sản phẩm tăng cường cấp tốc dễ đẩy quý ông vào cảnh tiền mất tật mang. Tác dụng phụ dễ thấy là tim đập nhanh, tăng huyết áp, khó thở, choáng váng, đau đầu, gây tụ máu, nhiễm trùng. Rất nhiều trường hợp gặp biến chứng như tắc mạch, vỡ mạch, đột quỵ, thậm chí tử vong.

Sản phẩm kích thích nhất thời khiến nam giới đối mặt nhiều biến chứng tim mạch.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Lê Chuyên, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, các sản phẩm “được việc ngay” thực chất là biện pháp dồn máu cục bộ để gây cương cứng, không thể giúp tăng ham muốn. Vì thế, bản thân người dùng không có ham muốn thì không có hiệu quả, gây lãng phí. Chưa kể, việc dồn máu đến cơ quan này có thể gây thiếu máu ở các cơ quan khác, đẩy cao nguy cơ bị các biến chứng tim mạch, suy giảm tình dục tăng nặng hơn, thậm chí liệt dương do hoại tử “cậu nhỏ”…

Theo bác sĩ Lê Hùng, Phó chủ tịch Hội Đông y VN, ngay cả các loại dược liệu dân gian vẫn lan truyền như lộc nhung kích thích cường dương cũng khiến quý ông dễ rước họa vào thân vì tác dụng phụ khó lường khi dùng không đúng cách. Do vậy, ông cảnh báo, nam giới cần cẩn trọng khi dùng những loại này. Lộc nhung chống chỉ định với nam giới rối loạn sinh lý, mất ham muốn tình dục do một số nguyên nhân, đặc biệt là người có tiền sử, đang hoặc có nguy cơ về tim mạch, huyết áp. Nam giới trẻ lao động trí óc, doanh nhân thường mệt mỏi, căng thẳng do áp lực công việc hết sức hạn chế dùng vì nguy cơ dư thừa năng lượng làm tăng cân, béo phì, nứt da, cao huyết áp…

Nghiên cứu cho thấy, hoạt động tình dục ở nam giới chịu tác động trực tiếp bởi Testosterone, là hormone nam tính được sản sinh tại tinh hoàn, dưới sự chỉ huy và điều tiết của Luiteinizing hormone ở tuyến yên. Hormone nam tạo ra ham muốn, kiểm soát chức năng cương, giúp nam giới duy trì đời sống vợ chồng. Hormone này còn có chức năng bảo vệ thành mạch, điều hòa các thành phần cholesterol trong cơ thể.

Nhiều trường hợp cường dương sai cách phải can thiệp ngoại khoa để bảo toàn tính mạng.

Thiếu hụt hormone nam dẫn đến quá trình mãn dục, gây giảm ham muốn, đồng thời tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim… Thống kê cho thấy, cứ 4 người đàn ông bệnh tim có một người hormone nam thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, thay vì tìm đến sản phẩm cải thiện tình trạng “yếu”, nam giới, nhất là người có bệnh tim mạch muốn phục hồi sinh lý cần thực hiện lối sống khoa học, dinh dưỡng cân đối và vận động hợp lý, đồng thời giúp nồng độ hormone nam do cơ thể sinh ra (Testosterone nội sinh) đạt mức cân bằng và duy trì ổn định. Xu hướng hiện nay là sử dụng các thảo dược đặc hiệu cho nam giới, được chứng minh khả năng giúp tăng cường Testosterone nội sinh hiệu quả do có công dụng kích hoạt trúng đích vào Luteinizing hormone và thúc đẩy hoạt động của tế bào Leydig ở tinh hoàn, như Eurycoma Longifolia (LE:100), từ đó cải thiện sức khỏe toàn thân và nâng "bản lĩnh" mạnh mẽ, bền vững, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

Dương Phong