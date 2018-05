Tất cả dầu cá có ester hóa đều làm thủng hộp xốp

Dầu cá omega-3 xuất xứ Trung Quốc 'ăn' thủng tấm xốp dày

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết, đêm 6/1 Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tiến hành thử nghiệm trên tấm xốp với các loại dầu cá có nguồn gốc khác nhau: Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam. Kết quả tất cả các loại dầu cá đều ăn mòn xốp, tương tự như hai mẫu dầu cá omega-3 lấy tại Quảng Ngãi. Kết quả phân tích đến sáng 7/1 chưa phát hiện bất thường về an toàn thực phẩm.

Kết quả thử nghiệm trên tấm xốp với 3 mẫu dầu cá xuất xứ từ Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam của Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm, ngày 7/1. Ảnh: Nam Phương.

Cục An toàn Thực phẩm đã liên hệ với các tổ chức quốc tế và các chuyên gia hàng đầu về vấn đề này. Theo các chuyên gia, dầu cá tự nhiên có các chất béo không ester hóa, song nếu không ester thì dầu cá dễ bị phân hủy, biến chất. Vì thế, để đảm bảo độ ổn định, các loại dầu cá đã được nhà sản xuất ester hóa. Với bản chất này, tất cả các loại dầu cá đều có tác dụng làm tan xốp (thành phần là polystyrene), thời gian hòa tan nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng loại sản phẩm khác nhau.

“Cơ thể con người không có polystyrene như xốp nên khi sử dụng dầu cá sẽ không bào mòn ruột, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi vào cơ thể con người, dầu cá qua quá trình hấp thu và phân hủy sẽ tạo ra các chất có lợi cho sức khỏe", ông Phong khẳng định. Cũng theo ông Phong, dầu cá không ăn mòn xốp thì có thể không được ester hóa, song như vậy thì thời gian bảo quản sẽ ít hơn.

Kiểm tra 2 lọ dầu cá ở Quảng Ngãi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết không phải sản phẩm đã được nhập khẩu chính thức vào Việt Nam mà là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Cục khuyến cáo người tiêu dùng không hoang mang và không mua, sử dụng thực phẩm nói chung, thực phẩm chức năng nói riêng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, một người dân Quảng Ngãi mang đến Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh nộp 2 lọ dầu cá omega-3 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu bất thường, có thể bào mòn xuyên thủng tấm xốp dày 5 cm. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng.

Nam Phương