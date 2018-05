Tàu cao tốc vượt bão đưa sản phụ từ Lý Sơn vào đất liền sinh con

Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, sản phụ Thu chuyển dạ, được đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân Lý Sơn lúc 5h sáng 14/9. Sản phụ bị vỡ ối, khó sinh, huyết áp giảm sâu, cần mổ gấp để an toàn cho mẹ và em bé. Trung tâm Y tế chuyển chị Thu vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Trong thời tiết mưa to gió lớn do bão số 10 đổ bộ, lãnh đạo huyện đã điều tàu cao tốc An Vĩnh 01 vượt 15 hải lý đưa sản phụ vào đất liền sinh con.

“Hiện chị Thu đã chuyển viện an toàn”, bà Hương cho biết.

Do ảnh hưởng bão số 10, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió giật cấp 9. Từ chiều 13/9, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm các tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả tàu vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Thạch Thảo