Teen mang bệnh xã hội vì thích 'khám phá'

Ảnh minh họa: Gayldsman.blogspot.com.

Thái và Tiến học cùng lớp 12 tại một trường phổ thông ở Ba Đình, Hà Nội. Cách đây không lâu, hai cậu bạn thân được một nhóm trong lớp rủ đi ăn sinh nhật. Cả nhóm kết thúc bữa tiệc tại quán karaoke và tại đây, cả hai đã được chiêu đãi bằng "trái cấm" từ các cô tiếp viên.

"Sau đó chúng cháu chỉ quay lại đó vài lần nữa. Mấy ngày nay, cháu thấy tiểu buốt, chảy mủ. Hỏi thằng này thì nó nói cũng bị y như vậy", Thái chỉ sang bạn kể.

Sau khi làm xét nghiệm, được bác sĩ kết luận mắc lậu và bệnh này rất dễ lây, nếu có bạn gái phải đưa đi chữa cùng, cả hai cậu học trò nhìn nhau rồi lắc đầu: "Cháu có bạn gái rồi và cũng đã 'thử' với cô ấy, nhưng làm sao chúng cháu có thể nói với bạn gái chuyện này được. Chúng nó bỏ ngay".

Cũng vì muốn khám phá cảm giác lạ mà Quang, sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng giao thông vận tải phải mang bệnh. Quê ở Nam Định, sống xa gia đình, ngoài thời gian đi học, Quang có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thỉnh thoảng, vào buổi tối hay cuối tuần, Quang hay tụ tập cùng một nhóm bạn uống rượu rồi có khi hứng lên lại rủ nhau đi massage, thư giãn bình dân.

"Tháng rồi em đã quan hệ với gái bán hoa 5 lần và không dùng bao cao su", Quang kể với bác sĩ trong lần đến khám gần đây sau những ngày tự dùng thuốc chữa khó chịu ở vùng kín mà không khỏi.

Chàng trai 19 tuổi sợ toát mồ hôi khi bác sĩ cho biết mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, và khuyên nên đi xét nghiệm cả HIV vì nguy cơ rất lớn.

"Lúc bạn bè rủ em tặc lưỡi và không nghĩ gì hết. Nhưng bây giờ thì sợ thật. Từ nay em sẽ chừa", Quang thổ lộ.

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, lậu là bệnh lây qua đường tình dục khá phổ biến, trong đó, không ít bạn trẻ, kể cả học sinh cấp 3, sinh viên đến khám vì bệnh này. "Chủ yếu do các em tập tành làm người lớn, quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ, nhiều thanh thiếu niên mắc bệnh còn lây nhiễm cho cả bạn gái. "Có những cô cậu dắt nhau tới đây còn mặc đồng phục trường", ông kể.

Ông Lợi cho biết, biểu hiện bệnh này ở nam giới khá rầm rộ, dễ phát hiện. Sau thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 đến 6 ngày, đa số các trường hợp có triệu chứng của viêm niệu đạo cấp tính: đau dọc theo niệu đạo, rát, nóng, buốt khi đi tiểu. Mủ đặc, màu vàng tự chảy ra hoặc tiểu ra lẫn với nước tiểu...

Trong một báo cáo tổng kết mới đây về dự án phòng HIV và các bệnh lây truyền cho đường tình dục cho thanh thiếu niên, đại diện Tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam cho biết, hiện nay, trong khi nam thanh niên bị nhiễm niềm tin rằng 'bản lĩnh đàn ông' phụ thuộc vào việc uống rượu với bạn bè và quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ, thì nữ giới lại lớn lên trong nền văn hóa coi trọng sự phục tùng trước đàn ông. Họ được dạy để tin rằng phụ nữ biết quá nhiều về các vấn đề về tình dục là hư hỏng.

"Chính những điều này khiến cả hai giới phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục", vị này nói.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội cho biết, không ít bạn trẻ khi "yêu" không an toàn chỉ lo chuyện có thai ngoài ý muốn mà chưa nhận thức được nguy cơ bị lây các bệnh qua đường tình dục như lậu, giang mai, Clamydia, thậm chí là HIV... Có nhiều bạn gái chỉ khi bị lây các bệnh này từ bạn trai mới sợ hãi và biết người yêu không chung thủy.

Trường hợp của My, 19 tuổi, sinh viên Đại học Văn hóa là một điển hình.

Có người yêu được nửa năm, My gật đầu làm "chuyện ấy" vì nghĩ như vậy mới thể hiện sự hết mình. Sau mỗi lần "yêu", cô gái trẻ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để khỏi để lại hậu quả. Thi thoảng, My và bạn trai còn cùng xem các phim mát và thực hành theo vài tư thế mới. Thế rồi, một thời gian dài, My bị đau rát họng, uống kháng sinh, chữa viêm họng mãi không khỏi, cô mới đi xét nghiệm và được khẳng định là mắc lậu. Cuối cùng, ngoài điều trị tiêm kháng sinh trị bệnh, My phải cắt amidan vì ổ bệnh khu trú gây mưng mủ vùng này.

Cô sinh viên sau này mới biết, bạn trai cô vẫn thỉnh thoảng vui vẻ với nhân viên các quán đèn mờ khi tụ tập cùng nhóm bạn và đã bị mắc bệnh. "Anh ấy nói đã chữa khỏi bệnh và nghĩ chỉ cần kiêng quan hệ với em một thời gian thì hai đứa sẽ ổn nên không nói cho em biết", My kể lại.

Bác sĩ Kim Dung cho biết, triệu chứng lậu cấp tính ở nữ giới thường kín đáo hơn nên khó phát hiện hơn. Nhiều chị em có khi chỉ bị tiểu rắt, đau vùng xương mu sau khi giao hợp, khám thì thấy viêm niệu đạo, cổ tử cung, âm hộ, âm đạo bị tấy đỏ, có mủ... Không ít cô gái bị lậu ở vùng họng khi quan hệ qua đường miệng.

Theo bác sĩ, cả nam và nữ, khi có các biểu hiện bệnh, cần đi khám ngay và điều trị dứt điểm. Bà cho biết, hiện nay không ít bạn trẻ mang bệnh ngại đi khám, tự tìm kiến thức trên Internet, qua người quen rồi mua thuốc chữa, khiến bệnh không khỏi hẳn, trở thành mãn tính, thậm chí làm vi khuẩn lậu kháng thuốc...

"Những trường hợp này điều trị mất nhiều thời gian hơn, lại tốn kém do phải làm kháng sinh đồ, tìm loại kháng sinh nào có thể điều trị được bệnh. Hơn nữa, nếu không chữa triệt để, bệnh diễn biến nặng hơn còn có thể khiến tắc vòi trứng ở nữ, tắc ống dẫn tinh ở nam... gây vô sinh", bác sĩ khuyến cáo.

Theo bác sĩ, điều quan trọng nhất là các bạn trẻ cần nêu cao ý thức phòng bệnh. "Hãy luôn biết bảo vệ mình trước các nguy cơ này bằng cách tự trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục cần thiết, quan hệ lành mạnh, an toàn", bác sĩ chia sẻ.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi